carreteras

Los alcaldes de la N-432 se plantan ante Óscar Puente: «La autovía A-81 es absolutamente necesaria»

Mantienen con unanimidad, pese al color político, que la nueva vía es necesaria por la siniestralidad y el desarrollo de sus comarcas

El ministro Puente, sobre la N-432 por Córdoba: «En el corto plazo no pensamos en la autovía»

Tráfico intenso de camiones en la N-432 en Villanueva del Rey
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Hay clamor en los alcaldes de los municipios de la provincia de Córdoba por los que pasa la N-432 ante el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), de que no se convertirá en la autovía A-81, tan prometida, a corto ... plazo. Los titulares del bastón de mando de diferentes color político mantienen viva la reivindicación de que esta calzada, con casi 200 kilómetros en Córdoba para llegar a Badajoz y Granada, tiene que transformarse una vía de alta capacidad por tres motivos principales: reducir la alta siniestralidad, luchar contra la despoblación del territorio y aumentar las oportunidades de empleo en sus comarcas.

