Los alcaldes de la N-432 se plantan ante Óscar Puente: «La autovía A-81 es absolutamente necesaria»

Hay clamor en los alcaldes de los municipios de la provincia de Córdoba por los que pasa la N-432 ante el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), de que no se convertirá en la autovía A-81, tan prometida, a corto ... plazo. Los titulares del bastón de mando de diferentes color político mantienen viva la reivindicación de que esta calzada, con casi 200 kilómetros en Córdoba para llegar a Badajoz y Granada, tiene que transformarse una vía de alta capacidad por tres motivos principales: reducir la alta siniestralidad, luchar contra la despoblación del territorio y aumentar las oportunidades de empleo en sus comarcas.

«En el corto plazo no pensamos en la autovía, pero todas las mejoras que haremos se aprovecharán luego en los desdoblamientos», señaló el ministro de Transporte el viernes en una entrevista en Radio Córdoba Cadena SER. Luego, aclaró que «no quiere decir que renunciemos al desdoblamiento del trazado, no estamos cruzados de brazos y vamos a ir mejorando el trazado de la N-432», ya que «apostaremos por un 2+1 en los carriles mientras avanzamos en los proyectos de desdoblamiento».

Hay doce municipios de Córdoba por los que pasa la N-432. Son Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del Rey, Espiel, Villaharta, Obejo, Córdoba, Espejo, Castro del Río, Baena y Luque. Precisamente, la carretera nacional llega desde Extremadura al norte de Córdoba por Fuente Obejuna.

«Estamos descontentos con esta decisión, venga de donde venga; seguimos reivindicando la autovía» Silvia Mellado Alcaldesa de Fuente Obejuna (PSOE)

La alcaldesa Silvia Mellado, del PSOE, apunta, en declaraciones a ABC, que «siempre digo lo mismo. Seguimos reivindicando la A-81. Hay que empujar todos para tener la autovía. Llevamos muchos años luchando y estamos descontentos con esta decisión, venga de donde venga, lo tenemos clarísimo. Seguimos reivindicando la autovía en Fuente Obejuna».

De allí enlaza con Peñarroya-Pueblonuevo. María Victoria Paterna es su alcaldesa desde enero de este año. La edil del partido independiente 'Sí Peñarroya' explica a este periódico que «me parece una vergüenza» el anuncio de Puente de que no habrá autovía, puesto que cree que «llevan años tomándonos el pelo unos y otros; si hubiera voluntad política, la autovía A-81 ya sería una realidad».

«Es una vergüenza y otro varapalo; si hubiera voluntad política, la autovía ya estaría hecha» María Victoria Paterna Alcaldesa de Peñarroya (Sí Peñarroya)

Paterna recuerda que «desde que en 2022 se presentaron las alegaciones por diferentes instituciones, ni nos han contestado todavía». Al parecer «el ministro Óscar Puente prioriza», añade la alcaldesa peñarriblense, «los tramos más cercanos a Granada y Badajoz porque tienen más tráfico, pero mi pregunta es si tienen también en cuenta la mayor siniestralidad, que creo que, además, del tráfico también habría que tenerla en cuenta, por la pérdida de vidas que se dan».

La responsable de Sí Peñarroya lamenta que «llevamos en los últimos días dos varapalos para el Norte de la provincia de Córdoba, con el no a la potencia eléctrica y ahora también a la autovía, que es fundamental para la vertebración del territorio y para reducir la siniestralidad, ya que la mitad de los muertos en accidentes de la provincia de Córdoba se producen en esta carretera N-432. Su conversión en la A-81 es básica para el desarrollo de comarca, pero nos dan otra guantada y nos cuenta la milonga (del tercer carril en algunos puntos). El desarrollo del Norte de Córdoba está frenado por la negativo a la autovía y a la potencia eléctrica».

«Es vergonzoso, igual que la potencia eléctrica; ¿qué quieren? ¿Que el Norte de Córdoba desaparezca?» Antonio Bejarano Alcalde de Espiel (PP)

El alcalde de Espiel, Antonio Bejarano (PP), es también muy duro. «Me parece vergonzoso, igual que no nos aumenten la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba; si no creen o no quieren que en el Norte de Córdoba crezca, que lo digan claro». A su juicio, «no es lógico que no aumenten la potencia eléctrica, que no tengan intención de convertir la N-432 en autovía y encima tampoco nos dejan construir las infraestructuras hidráulicas, ¿qué quieren? ¿Que el Norte de Córdoba desaparezca?». Bejarano avanzó que «Espiel está tirando del carro de toda la comarca del Guadiato, pero en estas condiciones ¿hasta cuándo va a ser posible? Estamos atados de pies y manos. ¡Basta de tanta y tanta negación para el Norte!».

En el otro extremo

La N-432 desde su paso por Córdoba capital hacia el sur también viaja por cuatro municipios más de la provincia hasta llegar a la de Jaén por Alcaudete. En este extremo de la carretera, los alcaldes son igual de reivindicativos con la necesidad de transformar esta calzada en una autovía.

Así lo hace el alcalde de Castro del Río, Julio Criado (PP), al que «no me extraña esta posición» de Transportes ahora de negar la A-81, puesto que «nos han tenido durante mucho tiempo entretenidos sin dar un paso adelante, pero recibimos la noticia de que no habrá autovía con cierto hastío», ya que «son décadas las que llevamos los municipios solicitando esta infraestructura tan necesaria».

«Con este anuncio están enterrando la autovía definitivamente y me da mucha pena y hastío» Julio Criado Alcalde de Castro del Río (PP)

Criado recuerda que «lo que pedimos no es que la autovía se haga ya, sino que se hagan los proyectos y las actuaciones necesarias para que pueda hacerse la autovía en los próximos años, es decir, que no la metan en un cajón, pero, con este anuncio, parece que la están enterrando definitivamente y me da mucha pena».

También fue clara la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE). No hay colores políticos cuando se trata de defender a los vecinos de su municipio. En esta línea, Serrano señala, en declaraciones a ABC, que «el mismo viernes hablé con el ministro y le pregunté cómo está la tramitación del tramo Córdoba-Baena-Pinos Puentes, que es el que nos afecta directamente, y nos ha emplazado a una reunión con la Dirección General de Carreteras para conocer su estado».

«Defenderé siempre que la N-432 sea una autovía, es absolutamente necesaria y lo diré gobierne quien gobierne» María Jesús Serrano Alcaldesa de Baena (PSOE)

Pero, Serrano añade que «dicho esto, como alcaldesa de Baena y presidenta del Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz voy a defender siempre la conversión en autovía de la N-432 porque es absolutamente necesaria y lo haré gobierne quien gobierne en la Moncloa como he hecho siempre en las diferentes responsabilidades institucionales que he tenido».

La alcaldesa de Baena lo defiende con argumentos. «Sabemos que los técnicos han señalado que los índices de intensidad de tráfico no dan, pero hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta: la necesidad de mejorar la seguridad vial y la necesidad de afrontar el reto demográfico». Con todo, ve positiva la medida de añadir un tercer carril en determinados municipios: «A corto plazo, todo lo que sea mejorar, lo vemos bien porque somos conscientes de que una autovía lleva muchos trámites de proyectos, informes y recursos económicos». Eso sí, puntualiza que, pese a ello, «voy a seguir pidiendo al gobierno central que la autovía A-81 sea una realidad».

«Estamos olvidados históricamente y deben tener en cuenta la alta siniestralidad» Francisco Javier Trujillo Alcalde de Villanueva del Rey (PP)

El alcalde de Villanueva del Rey, Francisco Javier Murillo (PP), insiste en que «la N-432 y su conversión en autovía es estratégica para el Norte de Córdoba y no entiendo como ni hacen autovía ni siquiera se plantean el desdoblamiento de las calzadas de forma urgente». Murillo lamenta que «no están teniendo en cuenta la alta siniestralidad que tiene esta carretera y nos sentimos olvidos históricamente, ya que esto no es un capricho, queremos viajar con seguridad y nos están dejando con los pies colgando».