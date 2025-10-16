Suscríbete a
ABC Premium

Infraestructuras

Transportes licita por 16,6 millones la conservación de 320 kilómetros de carreteras del Estado en Córdoba

El contrato, con una duración inicial de tres años, incluye actuaciones en la N-432, la N-502 y la CO-31

El Gobierno licita un contrato de 24 millones para conservar 320 kilómetros de carreteras en Córdoba

Transportes licita por 16,6 millones la conservación de 320 kilómetros de carreteras del Estado en Córdoba

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato por 16,63 millones de euros (IVA incluido) para la conservación y explotación de 320 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba, según publica el Boletín Oficial ... del Estado (BOE). El contrato, que forma parte del programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE), tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años adicionales y otra de hasta nueve meses, y busca garantizar las condiciones de circulación, seguridad y vialidad de las principales vías cordobesas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app