Transportes licita por 16,6 millones la conservación de 320 kilómetros de carreteras del Estado en Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato por 16,63 millones de euros (IVA incluido) para la conservación y explotación de 320 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba, según publica el Boletín Oficial ... del Estado (BOE). El contrato, que forma parte del programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE), tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años adicionales y otra de hasta nueve meses, y busca garantizar las condiciones de circulación, seguridad y vialidad de las principales vías cordobesas.

En total, el contrato abarca 320,006 kilómetros de carreteras, de los cuales 2,917 kilómetros son autovías, pertenecientes al sector número 1 de Córdoba.

Tramos en los que se actuará Autovía CO-31 , en cerca de tres kilómetros al noroeste de la capital.

Carretera N-432 , entre los kilómetros 160 (límite provincial con Badajoz, en Fuente Obejuna) y 352 (límite con Jaén).

Carretera N-502 , entre los kilómetros 328 (límite con Ciudad Real) y 391 (Espiel).

Carretera N-432A , entre los kilómetros 159 (límite con Badajoz) y 337 (Baena).

Y varios tramos de las carreteras N-432R y N-502A, entre los kilómetros 379 y 391.

Además, el contrato contempla la renovación de la cartelería de orientación en las carreteras N-432, N-502, N-432A, N-502A, N-432R y CO-31. Los trabajos incluirán también labores de vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de túneles, comunicaciones e instalaciones, con el fin de asegurar el buen estado de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios.

Eficiencia energética

En línea con los objetivos de sostenibilidad del Ministerio, los pliegos de licitación incorporan medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones, de modo que las empresas aspirantes deberán calcular la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato y presentar, en los seis primeros meses, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años.

Desde 2022, los contratos de conservación del Ministerio incluyen mejoras en el consumo energético de las instalaciones, con la incorporación de sistemas de autoconsumo, energías renovables, iluminación eficiente y vehículos eléctricos. Además, se valorará el compromiso de las empresas adjudicatarias para implantar prácticas que reduzcan la huella ambiental y optimicen los recursos públicos.

El modelo de conservación adoptado por el Ministerio, según apunta la nota, combina servicios y obra con el fin de ofrecer un «mantenimiento integral de la red, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial».