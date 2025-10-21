Suscríbete a
Fuentes lamenta el freno a la autovía A-81 y acusa al Gobierno de «condenar a Córdoba sin infraestructuras»

El presidente de la Diputación considera «frustrantes» las palabras del ministro Puente y recuerda que la conversión de la N-432 es «clave para el desarrollo del norte de la provincia»

El ministro Óscar Puente, sobre la N-432 por Córdoba: «En el corto plazo no pensamos en la autovía»

La N-432 a su paso por Córdoba
La N-432 a su paso por Córdoba V.M.

D.Delgado

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha calificado de «jarro de agua fría» las declaraciones realizadas la semana pasada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó que «en el corto plazo no pensamos en la autovía», en ... referencia a la conversión de la N-432 a su paso por Córdoba.

