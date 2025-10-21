Fuentes lamenta el freno a la autovía A-81 y acusa al Gobierno de «condenar a Córdoba sin infraestructuras»

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha calificado de «jarro de agua fría» las declaraciones realizadas la semana pasada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó que «en el corto plazo no pensamos en la autovía», en ... referencia a la conversión de la N-432 a su paso por Córdoba.

Fuentes ha asegurado que las palabras del ministro «frustran las aspiraciones de las provincias de Córdoba, Granada y Badajoz», que llevan «más de 30 años» reclamando la ejecución de este gran corredor estratégico. «Estamos hablando de una infraestructura palanca de desarrollo muy importante para la zona norte de Córdoba y el eje Córdoba-Granada», ha subrayado.

El presidente provincial ha recordado que la autovía A-81 permitiría conectar el Atlántico con el Mediterráneo, desde Lisboa hasta el puerto de Motril, facilitando el transporte de mercancías y generando nuevas oportunidades económicas. «Es muy importante conectar el Atlántico y el Mediterráneo a través de ese gran corredor, que posibilitaría un desarrollo bastante importante de toda la provincia de Córdoba, por el tráfico y por la garantía que teníamos de sacar todos los productos a través de esos corredores», ha explicado.

No obstante, Fuentes ha lamentado que «ese soplo de esperanza se haya quedado en nada» tras las palabras de Puente. «Las declaraciones del ministro han sido absolutamente frustrantes. Ya sabíamos del alcance de este ministro, ya sabíamos del interés que tiene Moncloa por la provincia de Córdoba, y eso agrava las circunstancias de la provincia», ha afirmado.

30 años de espera

El dirigente provincial ha advertido de que «no se puede seguir condenando a Córdoba sin infraestructuras fundamentales» que contribuyan a frenar la despoblación y a garantizar el abastecimiento energético y de agua. «Después de 30 años tampoco podemos conseguir un gran corredor de la envergadura que se lleva proponiendo desde hace tanto tiempo», ha lamentado.

Fuentes ha recordado además que en enero de 2022 se constituyó en la Diputación una plataforma que aglutinaba a alcaldes, agentes económicos y sociales de la provincia para presentar alegaciones al primer documento informativo del proyecto, fruto de un «gran esfuerzo de consenso». «Todo ese trabajo ha quedado en agua de borrajas», ha denunciado.

Por último, el presidente de la Diputación ha subrayado que la falta de avances en esta infraestructura «vuelve a golpear especialmente a la zona norte de la provincia», que sufre «una carencia endémica de infraestructuras». «Es lamentable que por ahora no tengamos ninguna solución que dé perspectiva y futuro a Córdoba», ha concluido.