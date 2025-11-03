Las agresiones a guardias civiles en Córdoba aumentan un 58% en el último año

Las agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba sufrieron un repunte el año pasado después de un periodo más tranquilo en el que la violencia hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parecía haberse diluido. Sin embargo, los datos oficiales muestran ... una tendencia totalmente opuesta, un aumento en 2024 que, aún así, deja a Córdoba como una de las provincias más tranquilas de Andalucía.

Hasta un 58% aumentaron las agresiones a guardias civiles en 2024 en Córdoba, al pasar de los 26 casos en 2023 a los 41 del año pasado. 15 más según los datos oficiales. Según los datos recogidos en los últimos cuatro años sobre incidentes ocurridos en toda Andalucía, Córdoba rompe la tendencia de los últimos años con una subida que no se ve desde 2020.

Este aumento rompe con la tendencia positiva, ya que entre 2021 y 2023 las cifras se habían mantenido relativamente estables, con 27 y 26 agresiones anuales respectivamente. En 2020 se habían contabilizado 40 casos, una cifra muy parecida a la del 2024, que marca la más alta del último periodo analizado. En 2022, la cifra de agresiones llegó hasta los 33.

En el resto de Andalucía, también se ha producido un repunte. En 2024 se registraron 564 agresiones, frente a las 491 de 2023, lo que supone un aumento de casi un 15%. Pese al aumento en Córdoba, sigue siendo una de las provincia con menos incidentes en 2024, por debajo de Almería que lidera la tabla con 105 agresiones el último año, Cádiz con 90 o Málaga con 83. Tan solo Sevilla marca una cifra más baja, con 36 agresiones en 2024.

Por otro lado, las cifras del último año muestran un repunte importante en el número de guardias civiles lesionados en Córdoba a causa de las distintas agresiones. Según los datos oficiales, la provincia registró 26 lesiones de guardias civiles causa de las agresiones. Es el dato más alto de los últimos cuatro años, superando los 22 lesionados que hubo en 2022.

Promedio andaluz

En la comparativa andaluza, Córdoba esta vez es la provincia que menos lesionados ha tenido en el 2024. Por delante está Jaén con 25; y la tabla está liderada por Almería con 68, Cádiz con 56 y Málaga con 55. Esto confirma que, pese al repunte en la provincia cordobesa, sigue estando entre las provincias más seguras en lo que a agresiones con guardias civiles se refiere.

Con respecto a las bajas debido a lesiones producidas por agresiones, Córdoba registró nueve en el último año, la cifra más alta del periodo analizado junto al 2022. Ha sido un aumento considerable al pasar de las tres del 2023 a seis más este año. En Andalucía, Jaén está por debajo con ocho bajas de guardias civiles. En el otro extremo está Almería, que ha registrado 36 bajas por lesiones en el 2024.