Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Gonzalo Celorio se lleva el premio Cervantes 2025

seguridad

Las agresiones a guardias civiles en Córdoba aumentan un 58% en el último año

Pese al aumento, sigue siendo una de las provincias andaluzas con menos incidentes en 2024

Un preso de permiso agrede a dos guardias civiles en Fuente Palmera tras negarse a regresar a prisión

Una patrulla de guardias civiles en una operación en Córdoba
Una patrulla de guardias civiles en una operación en Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba sufrieron un repunte el año pasado después de un periodo más tranquilo en el que la violencia hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parecía haberse diluido. Sin embargo, los datos oficiales muestran ... una tendencia totalmente opuesta, un aumento en 2024 que, aún así, deja a Córdoba como una de las provincias más tranquilas de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app