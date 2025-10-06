Un preso de permiso agrede a dos guardias civiles en Fuente Palmera tras negarse a regresar a prisión

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado a un hombre por un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y otros dos delitos de lesiones, imponiéndole una pena total de 16 meses de prisión. Además, deberá indemnizar a los guardias con un total de 3.770 euros.

Según informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han representado a los dos agentes, los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando dos patrullas de los puestos de Palma del Río y Posadas se presentaron en el domicilio del condenado en La Ventilla, en el término municipal de Fuente Palmera. Los agentes le requirieron que reingresara voluntariamente al centro penitenciario de Córdoba tras finalizar su permiso o, en su defecto, que les acompañara en el vehículo oficial.

Tras negarse reiteradamente, el individuo se resistió a la detención, forcejeando con los guardias. Estos tuvieron que emplear la fuerza mínima necesaria para reducirlo y trasladarlo al centro penitenciario, donde quedó ingresado. Como consecuencia del altercado, dos agentes sufrieron lesiones en manos, rodilla y cadera, por las que ahora recibirán la correspondiente indemnización.

Álvaro Moreno, abogado que representó a los agentes, señala que «se ha dictado una sentencia de conformidad, aceptada por las partes. Además de las indemnizaciones a mis representados, el condenado deberá hacerse cargo de las costas procesales. El agresor cuenta con numerosos antecedentes y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad».