La Audiencia de Córdoba juzgará a un educador por presunta agresión sexual a un joven de un centro de personas con discapacidad

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo en los próximos meses a un educador de un centro para personas con discapacidad de la provincia acusado de un delito de agresión sexual a un joven usuario de esta fundación.

Los hechos se remontan a 2024 tras una denuncia interpuesta por los padres del joven usuario de este centro ante la sospecha de una posible agresión sexual a su hijo. Después de la investigación llevada a cabo por un Juzgado de Instrucción de la provincia se procedió por parte de la Guardia Civil a la identificación y detención de este educador -que habría reconocido los hechos- según han podido saber ABC, y que permanece en prisión preventiva desde entonces.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a este medio, «se ha dictado un auto de conclusión de sumario por parte de este juzgado de la provincia dándose traslado de las actuaciones a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba para la fase intermedia -calificación de los hechos por parte del Ministerio Fiscal y defensas- y posterior juicio«.

Estas mismas fuentes judiciales han señalado que se trata de un tema «muy delicado» al tratarse de víctimas con discapacidad«. En los próximos meses está previsto que se celebre el juicio contra este educador por un delito de agresión sexual agravada por tratarse de una víctima especialmente vulnerable.

Unos hechos que en caso de quedar probados en el juicio están penados con hasta 15 años de prisión en el Código Penal así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio que tenga relación con la víctima.