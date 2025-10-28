Suscríbete a
La Audiencia de Córdoba juzgará a un educador por presunta agresión sexual a un joven de un centro de personas con discapacidad

El juez ha dictado el auto de conclusión del sumario mientras el acusado permanece desde su detención en enero de 2024 en prisión provisional

El TSJA confirma la pena de 3 años de cárcel para un joven que abusó sexualmente de una menor en Córdoba

Las vecinas de la chica discapacitada víctima de abusos recuerdan cómo la vieron bajar del coche

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba tiene previsto juzgar a este acusado
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo en los próximos meses a un educador de un centro para personas con discapacidad de la provincia acusado de un delito de agresión sexual a un joven usuario de esta fundación.

