tribunales

El TSJA absuelve a un padre condenado por abusar de su hija porque la madre quería «meterlo en chirona»

Una grabación recogía cómo la progenitora pensaba denunciar al acusado al no estar de acuerdo con la pensión, con el propósito de darle «un escarmiento»

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un padre acusado de abusar sexualmente de su hija menor -que había sido condenado a cinco años y un día de prisión, ocho de libertad vigilada y seis años de retirada de la potestad de ... la menor- por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba- al considerar que no existen pruebas suficientes que sustenten la acusación y apreciar indicios de una posible intención espuria por parte de la madre, en el contexto de un conflicto derivado de la pensión alimenticia tras la separación de la pareja.

