Unos 170.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos en el AVE Madrid-Córdoba-Sevilla en los dos últimos años

Hay dos datos demoledores que demuestran el caos ferroviario en el que ha sumido la cartera de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente, un viaje en tren de alta velocidad: casi 170.000 pasajeros han tenido un retraso superior a los 15 minutos en su llegada al destino en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla en los dos últimos años (2023 y 2024), según los datos del ministerio y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los que ha tenido acceso este periódico. Para dimensionar lo que supone es tanto como que la mitad de la población de Córdoba capital se habría visto afectada por la impuntualidad del AVE en los dos últimos años.

El otro dato escalofriante es que uno de cada cuatro trenes AVE, la firma comercial principal del operador estatal Renfe, del corredor Madrid-Córdoba-Sevilla se vio afectado por un retraso en la hora de su llegada al destino en el año 2023, según una respuesta parlamentaria en el Senado del Gobierno de España consultada ABC.

El tren de alta velocidad (AV) era un modo cómodo, seguro y puntual de viajar desde Córdoba a otros puntos de la geografía nacional, principalmente Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona. Sin embargo, esa tendencia ferroviaria ha saltado por los aires en los últimos años. Las conexiones férreas en alta velocidad se han convertido en una suerte de ruleta rusa con trenes que ahora son generalmente incómodos por el caos habitual y masificación en las estaciones, impuntuales y cada vez menos fiables por el estado de la infraestructura y las numerosas incidencias prácticamente diarias.

La situación

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras una pregunta de los senadores cordobeses de Partido Popular Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego, reconoce en su respuesta parlamentaria que «la puntualidad en la línea Madrid-Córdoba-Sevilla en trenes de AVE durante el 2023 alcanzó el 76,7 por ciento», de lo que se infiere que el porcentaje restante no fue puntual.

Eso se traduce, en que el 23,3 por ciento de los trenes de la marca comercial principal de Renfe (no contabiliza aquí los que también transitan bajo la firma Avlo) que circularon en el corredor que une la capital de España con la de Andalucía y que pasa por Córdoba llegaron con retraso a su destino. Es decir, que uno de cada cuatro AVE entre Madrid, Córdoba y Sevilla tuvo retrasos en su llegada en 2023, según reconoce el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en esta respuesta oficial.

No se queda ahí la situación de caos que se viene apoderando en los últimos años de los viajes en alta velocidad. Lo corrobora otro dato fundamental. Según el Gobierno central, en coalición del PSOE y Sumar, «el total de las incidencias que se produjeron» en este corredor del AVE Madrid-Córdoba-Sevilla también en 2023 «fue del tres por ciento» del número de trenes que circulan por él. Es decir, que tres de cada cien trenes tuvieron que vivir una incidencia en este tramo. Por eso, algo que antes era excepcional se ha convertido en rutina.

Los pasajeros

El Gobierno de España, en la misma respuesta, también establece el volumen, en términos porcentuales, de los viajeros que se han visto afectados por retrasos superiores a 15 minutos en los trenes AVE de la línea Madrid-Córdoba-Sevilla. Ha sido del «2,8 por ciento» de los pasajeros en el año 2023 y del «2,7 por ciento» en el año 2024.

ABC ha consultado los datos de viajeros del corredor Madrid-Córdoba-Sevilla en estos dos últimos años, según la CNMC, para determinar el número de pasajeros, en términos absolutos, que se han visto afectados por estos retrasos. En el último año, en 2024, el corredor entre la capital de España y la de Andalucía con paso por Córdoba rozó los cinco millones de viajeros.

Hasta mayo de este año, el avance de los datos apunta a que los retrasos en el AVEhan afectado ya al «2,6% de los viajeros»

De ellos, el 66 por ciento cogieron un AVE de Renfe, por el 28% de Iryo y el 6% de Avlo (Ouigo no empezó a operar hasta enero de este 2025). Por tanto, 3,2 millones de viajeros hicieron la ruta Madrid-Córdoba-Sevilla y viceversa en AVE. De ellos, el 2,7% de afectados por retrasos suponen 89.003 pasajeros que llegaron con impuntualidad a sus destinos en 2024.

En el año 2023, la línea Madrid-Córdoba-Sevilla tuvo casi cuatro millones de viajeros. De ellos, el 73,2 por ciento lo hizo en el AVE de Renfe (3,5 en Avlo y 23,2% en Iryo). Es decir, el AVE de Renfe acogió a 2,8 millones de pasajeros de este corredor. Como fueron afectados por los retrasos el 2,8% de los viajeros, según el Gobierno, eso se traduce que llegaron más de 15 minutos tarde a su destino un total de 80.288.

Por tanto, los viajeros afectados por retrasos superiores a un cuarto de hora en el AVE en los dos últimos años (2023 y 2024) son un total de 169.291 de los más de seis millones que tomaron el corredor Sur a Sevilla y Córdoba. Es decir, para dimensionarlo sería como si más de la mitad de la población de Córdoba capital (325.000 habitantes) ha llegado con retraso a su destino en el AVE en los dos últimos años.

La puntualidad del tren: de cinco minutos crece a un cuarto de hora Es necesario aquí realizar una puntualización importante sobre lo que debe considerarse que un tren es puntual. Según el Reglamento 2015/1100 de la Comisión de la Unión Europea sobre supervisión del mercado ferroviario, considera que «un tren es puntual cuando llega a destino con menos de cinco minutos de retraso». Sin embargo, el Gobierno de España, en su respuesta parlamentaria, no ofrece ese rango para acotar la impuntualidad, sino que lo amplía a 15 minutos, lo que reduce el margen de los trenes que deberían considerarse puntuales o con retraso. Dicho de otro modo, la impuntualidad real (número de retrasos y pasajeros afectados) sería mucho mayor si siguiera el criterio fijado por la UE para comparar la información de los países miembros. Con todo, el criterio que sigue el Ejecutivo en su respuesta no es baladí o caprichoso. Lo hace así porque las estadísticas disponibles en el modo de viaje aéreo «se consideran puntuales los vuelos que han llegado a destino con menos de 15 minutos de retraso». De ahí, que equipare la norma aérea del cuarto de hora con la del tren.