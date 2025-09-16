Julio Anguita da ya nombre a la estación de tren de Córdoba

Foto de la familia de Julio Anguita y de las autoridades ante el cartel con la denominación de la estación

La estación de trenes de Córdoba lleva desde este martes oficialmente el nombre de 'Julio Anguita', en recuerdo de quien fuera alcalde de la capital desde 1979 hasta 1986 y, posteriormente, una figura clave de la política nacional al frente de IU. Este político, maestro e historiador falleció en mayo de 2020 y en 2021 el Ayuntamiento le concedió el título de Hijo Adoptivo de la ciudad.

La nueva denominación ha tomado forma en un acto institucional que ha tenido lugar en la Plaza de las Tres Culturas. En él, han participado, entre otros, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Éste ha señalado que esta nueva denominación, ha continuado, es «un homenaje a todo un referente de la política española durante un cuarto de siglo».

Los cordobeses, ha recordado, «propiciaron en primer lugar que la estación lleve el nombre de que de quien fue su alcalde tras las primeras elecciones en Democracia y durante siete años». Esta voluntad de la ciudadanía «transmitida al Ayuntamiento», ha continuado, se plasmó en que el «Pleno aprobara por mayoría», con «muy amplio consenso de los grupos», solicitar al Gobierno que esta infraestructura de comunicaciones lleve el nombre de 'Julio Anguita'.

Rotulación provisional

El Ejecutivo dio luz verde a la petición y a partir de ahora habrá «un reconocimiento» a este político que «permanecerá visible para las generaciones futuras». Eso sí, aún habrá que esperar para que la rotulación definitiva luzca en la estación -hoy se ha inaugurado de forma provisional. «La tramitación administrativa no es tan rápida como nos gustaría. Pero a finales de año ya toda la cartelería de la estación estará totalmente instalada. Y todas las estaciones de la red de ADIF muestran en sus pantallas el nuevo nombre de la estación».

En el acto, ha tomado la palabra Ana, una de las hijas de Julio Anguita. En nombre de la familia de quien fuera alcalde de Córdoba, ha querido mostrar su «más sincero agradecimiento a todas la instituciones públicas que han contribuido a hacer realidad este nombramiento». Un reconocimiento que ha hecho extensivo a «la ciudadanía, por el afecto y respeto que siempre han mostrado hacia la figura de mi padre. Con su iniciativa ha llegado este reconocimiento».

«Muchas gracias», ha ahondado, a quienes «nos han transmitido durante estos años la necesidad de poder asistir a un acto de homenaje a mi padre. Ya que la pandemia impidió a muchos cordobeses mostrar su respeto hacia él [falleció en lo más duro de las restricciones por el Covid]». «La rotulación de la estación con su nombre es una manera de llevar a cabo dicho homenaje», ha asegurado.

Su hija asegurado que «creemos que este reconocimiento refleja la dedicación de mi padre a Córdoba y de su influencia en nuestra sociedad». «Como alcalde, su trayectoria se distinguió por una forma de gobernar, cercana, austera y siempre al servicio de la ciudadanía», ha resaltado. Ha añadido luego que aportó «una mirada crítica y lúcida sobre la política internacional. Y en la política nacional continúa a día de hoy siendo un referente por la firmeza de sus convicciones, su claridad y pedagogía en su discurso y por su defensa constante de la ética pública. La cual practicó cada día de su vida».

Al recordar su legado, ha subrayado, «sentimos orgullo y gratitud». «Que este reconocimiento no sólo sirva para honrar su vida y obra sino también para inspirarnos a continuar trabajando con la misma integridad, cercanía y compromiso que él siempre demostró», ha finalizado. El momento en que sa descorrido la lona del cartel provisional ha estado seguido de un largo aplauso por los presentes.