Nuevo caos ferroviario en Córdoba: 32 trenes afectados por una incidencia en Puertollano

Pasajeros esperan su tren en la estación del AVE de Córdoba

El caos ferroviario que vive el sistema ferroviario en España, y que impacta directamente en Córdoba por ser uno de sus principales núcleos de la Alta Velocidad, ha vivido un nuevo episodio este sábado.

Las cuentas oficiales de Adif (el gestor de infraestructuras ferroviarias) y Renfe han informado de la incidencia que se ha producido en la mañana de este 13 de septiembre. En concreto, sobre las 10.00 horas se comunicaba que unos trabajos programados en el tramo del itinerario entre Ciudad Real y Brazatortas, a la altura de Puertollano, eran en esta ocasión el problema.

Ello ha afectado a que un total de 32 trenes de alta velocidad de larga y media distancia, de las distintas compañías que operan en el corredor Sur -además de Renfe, también circulan por él Iryo y Ouigo- han sufrido demoras.

Una hora después, Renfe comunicaba que la incidencia estaba resuelta y que a partir de ese momento los trenes recuperarían su «frecuencia de paso gradualmente» tras haber acumulado los reseñados retrasos, que se han convertido en algo cotidiano.

