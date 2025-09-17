Andalucía gasta en conciertos sanitarios menos que las cuatro comunidades del PSOE

La batalla política en Andalucía acabará en los hospitales. En la consulta, en el médico... en la sanidad, pública o privada, como tramposa disyuntiva. La crítica principal de la oposición, más empoderada aún tras las últimas declaraciones de su líder Pedro Sánchez, ... se cimenta sobre la gestión de la Junta en las cuestiones relacionadas con la salud.

Tal y como adelantó ABC, la Consejería de Economía y Hacienda aprobó la licitación del mayor contrato de la historia de la administración contra las listas de espera quirúrgicas para contratar los servicios de empresas en régimen de concierto, por valor de 533 millones de euros por cuatro años. A ello le unirá otro plan para agilizar las pruebas diagnósticas con conciertos que diseñará de manera provincial.

El PSOE, que fue el partido que inició los acuerdos con servicios concertados tanto en Sanidad como en Educación, critica al Gobierno de Juanma Moreno de privatizar los servicios públicos. Sánchez acusa al PP de darle «1.500 millones de euros a compañías privadas» y ayer mismo, Antonio Maíllo (IU) atacó al Ejecutivo regional de «aumentar el presupuesto» sanitario sólo «para hacer transferencias a la sanidad privada como nunca».

Un argumento falaz

Desde la Junta consideran que estas aseveraciones son falaces. Y, sobre todo, hipócritas. La propia María Jesús Montero, ahora vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda y Economía, invirtió casi 500 millones de euros en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera de Salud en sólo tres meses. Destacó entonces, en 2011, el «papel complementario» de cara a «mejorar la eficiencia y la respuesta de la salud de los andaluces». Además, la Administración autonómica anotó el récord en 2017, con Susana Díaz como presidenta, cuando el porcentaje de conciertos supero el 4,5 por ciento.

Pero es que además, el gasto de la Junta de Andalucía en conciertos sanitarios ronda el 4% (4,4%) del presupuesto destinado a la sanidad. Bastante por debajo de la media de España (8,6%), prácticamente la mitad. Y una cantidad inferior a las comunidades donde gobierna el Partido Socialista.

El sanchismo ha perdido poder territorial pero sigue mandando en cuatro regiones españolas. Y en ellas, el porcentaje que se invierte en conciertos en Asturias (6,02%), Navarra (6,49%), Castilla-La Mancha (4,98%) y Cataluña (21,96%) es mayor que en Andalucía. En Cataluña, más de uno de cada cinco euros.

Especialmente sangrante es la cuestión en Cataluña, con Salvador Illa (anterior ministro de Sanidad en la época de la pandemia). Más de uno de cada cinco euros van para empresas privadas. «El 91% de la población andaluza es atendida por el servicio público y en Cataluña se dedica un 20% de su presupuesto sanitario a conciertos», contrastaba el presidente Juanma Moreno en sede parlamentaria.

En Asturias, los conciertos sanitarios alcanzan los 137 millones de euros, lo que supone un 6,22% del gasto sanitario público (2.196 millones de euros) y a Adrián Barbón (PSOE) se le acusa de privatización encubierta. El Ministerio de Sanidad recoge que Castilla-La Mancha, donde preside Emiliano García-Page, dedicó en 2022 el 5% de su presupuesto en Sanidad para conciertos. Diario Sanitario publica que son más de 204 millones de euros a la sanidad privada. Y Navarra es la cuarta comunidad que utiliza más dinero público para esos conciertos (6,5%). A la Comunidad Foral, donde manda María Chivite con la abstención de Bildu en su investidura, sólo le superan Cataluña (22%), Madrid (casi 12%) y Canarias (7%).

Según los datos públicos recogidos por el Ministerio de Sanidad, dependiente del Gobierno de España, Andalucía es la sexta comunidad que menos parte de su presupuesto dedica al concierto sanitario. La mitad (49,6%) va para la remuneración de personal, el 25 para consumos intermedios (medicamentos, productos sanitarios, suministro, mantenimiento y otros servicios) y el 4,4 para esos acuerdos con la empresa privada.

Réplica de la Junta

La dificultad para coger cita en la Atención Primaria, las interminables listas de espera para la visita al especialista y para pasar por el quirófano desesperan al andaluz. Es un problema indiscutible, y por su importancia vital, quizás el más importante. Por la mala gestión de esta área han caído gobiernos, como el de Susana Díaz (PSOE) después de 36 años de socialista. El Ejecutivo regional, ahora del Partido Popular, reconoce que hay muchísimo que mejorar en un sistema que atiende a 8,5 millones de personas. Pero no está dispuesto a aceptar la crítica hiperbólica de la oposición.

No hay privatización, pues los acuerdos con clínicas y hospitales concertados tienen su origen décadas atrás y la cuantía destinada está muy por debajo de la mayoría de autonomías: el 4,4%. La Sanidad pública andaluza realiza una media de 1.239 operaciones diarias: el 86% por el SAS y el 14% por conciertos sanitarios.

Y no hay falta de inversión, ya que se dedica más de un tercio del presupuesto de toda la Comunidad y por primera vez se supera de la media nacional en gasto por habitantes (1.764 euros). 15.247 millones de euros en total. La sanidad andaluza tiene «los mismos problemas» que los de otras comunidades como País Vasco o Cataluña, reivindica Juanma Moreno. El envejecimiento de la población y la jubilación de miles de médicos, sin un acertado plan de reemplazo, están provocando dificultades de norte a sur y este a oeste. «Dígame qué comunidad no utiliza los conciertos», interpeló el presidente a sus opositores.

El Ministerio de Sanidad tiene la respuesta. De momento no hay ninguna, y menos del PSOE.