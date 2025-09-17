Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía gasta en conciertos sanitarios menos que las cuatro comunidades del PSOE

La Junta dedica a acuerdos con el sector privado el 4,4% de su presupuesto sanitario, la mitad de la media nacional y muy por detrás de Cataluña (el 20%)

José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La batalla política en Andalucía acabará en los hospitales. En la consulta, en el médico... en la sanidad, pública o privada, como tramposa disyuntiva. La crítica principal de la oposición, más empoderada aún tras las últimas declaraciones de su líder Pedro Sánchez, ... se cimenta sobre la gestión de la Junta en las cuestiones relacionadas con la salud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app