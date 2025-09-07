María Jesús Montero cedió servicios a clínicas privadas desde la Junta de Andalucía por 484 millones en solo tres meses

Entre el 29 de noviembre de 2011 y el 6 de marzo de 2012 —tres meses y una semana—, el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, al menos, siete acuerdos de conciertos sanitarios por un montante global de 484 millones ... de euros.

Las propuestas de los acuerdos las firmó María Jesús Montero como consejera de Salud, tal y como figura en los registros contables del citado departamento dela Administración autonómica.

Estas cifras contrastan con la postura actual de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia del Ejecutivo regional, que ha llegado a proponer la limitación de las derivaciones a las clínicas privadas.

Montero no escondía en su etapa como consejera la utilidad y la legalidad de las externalizaciones. Una de sus intervenciones públicas más claras en este sentido aconteció en la primavera de 2010, y en el curso de una comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento de Andalucía.

«Un papel complementario»

En ella, la entonces consejera resaltó el «papel complementario» de cara a «mejorar la eficiencia y la respuesta de la salud de los andaluces».

La actual vicepresidenta del Ejecutivo apostilló que «en ningún caso la colaboración o complementariedad en Andalucía con las empresas privadas pone en peligro el carácter público de la sanidad: quien vea en ello un peligro para la sanidad pública hace juicios de valor interesados, porque se trata de servicios complementarios».