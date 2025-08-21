Vía libre al mayor contrato del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra las listas de espera

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, acaba de resolver de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre los recursos presentados por las empresas que habían concurrido al proceso ... de licitación del mayor contrato de la historia del ente público contra las listas de espera quirúrgicas —en otras palabras: las alegaciones han sido rechazadas—.

Este acuerdo marco, que es como se denomina en la terminología administrativa el citado documento contractual, está dotado con 533 millones de euros y tiene una duración prevista de cuatro años.

La novedad y la importancia de esta operación del ente dependiente de la Consejería de Salud y Consumo radican en que es la primera vez que la Junta de Andalucía emplea esta fórmula del acuerdo marco para intentar recortar los tiempos que los pacientes han de aguardar para entrar en el quirófano. Hasta ahora, el proceder del SAS era contratar los servicios de empresas en régimen de concierto de manera más fragmentada, esto es, por especialidades quirúrgicas o por demarcaciones sanitarias, pero no hacerlo de forma global en toda la comunidad autónoma ni con un método homogéneo.

Es cierto que el SAS ya había tirado del modelo de los acuerdos marco en estos años más recientes pero nunca para realizar intervenciones quirúrgicas, sino para cuestiones de índole logística o relacionadas con la provisión de material, como por ejemplo la compra de medicamentos de material sanitario a gran escala. Y el Servicio Andaluz de Salud está satisfecho con la forma en la que han funcionado, por lo que ha decidido ampliarlos a otros ámbitos.

Las fuentes oficiales del SAS consultadas por este periódico señalan que «los acuerdos marco constituyen una herramienta especialmente útil para racionalizar la contratación pública, aportando numerosas ventajas tanto en términos de agilidad como de eficiencia: permiten agilizan los procedimientos de contratación, ya que establecen con carácter previo las condiciones que regirán futuras contrataciones con uno o varios empresarios». De este modo, se evita tener que repetir todo el proceso licitador cada vez que se precise un bien o servicio, «lo que supone una notable reducción de la carga administrativa».

Los conciertos se centrarán en las intervenciones traumatológicas con más demanda y en las de mama asociadas al cáncer

El minuto y resultado de la operación financiera que ha activado el ente que dirige la doctora Valle García es que los documentos de formalización del acuerdo marco ya están firmados por todas las empresas y que se ha recopilado la información que permitirá a las centrales provinciales de compras planificar los documentos contractuales. Estos empezarán a ejecutarse a partir de mediados del mes de septiembre.

Expedientes negociados sin publicidad

En los días que quedan para que arranque ese mes el SAS mantendrá activos los expedientes negociados sin publicidad a los que la institución recurrió hace meses a la espera de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolviera sobre las alegaciones al acuerdo marco. Al proceso se presentaron 53 empresas y el 71 por ciento de ellas -38 empresas- han sido finalmente las adjudicatarias.

La idea de la Consejería de Salud y Consumo es volcar los recursos de este macro contrato en las especialidades que arrastran más demora y que tienen una complejidad avanzada; se trata, por ejemplo, de operaciones traumatológicas como las de hernia, de rótula o de cadera, además de las mama en contacto con patologías oncológicas.

20.319 Usuarios Es la merma de pacientes que estaban en lista de espera quirúrgica sujeta a garantía de plazos en Andalucía entre diciembre de 2023 y la fecha actual. Los enfermos fuera de plazo son un 56% menos.

El modelo del acuerdo marco supone otra novedad destacada que agiliza el tratamiento integral a los usuarios del SAS: por primera vez están incluidos en los acuerdos con las entidades beneficiarias de los conciertos el coste de las pruebas diagnósticas, las curas y el desembolso en material fungible y endoprotésico asociados al paso por el quirófano. Hasta ahora, el SAS cubría estas prestaciones con expedientes financieros y administrativos independientes, lo que demoraba el proceso.

El objetivo general del SAS, indican las fuentes consultadas, es avanzar en la calidad asistencial. Estos interlocutores subrayaron que el plan de garantía sanitaria «ha reducido en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía (menos 14,26 por ciento) y en 30.074 los pacientes fuera de plazo (menos 56,73 por ciento) respecto a diciembre de 2023». Así, en junio de 2025 solo el 18,78% de los ciudadanos en lista de espera quirúrgica está fuera de plazo y hace un año y medio este porcentaje era del 37,20%.