SANIDAD

Vía libre al mayor contrato del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra las listas de espera

El primer acuerdo marco para operaciones quirúrgicas arranca en semanas con 533 millones para 4 años a 38 empresas tras el beneplácito del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía

Profesionales en un quirófano inteligente del Hospital Reina Sofía de Córdoba
Profesionales en un quirófano inteligente del Hospital Reina Sofía de Córdoba VALRIO MERINO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, acaba de resolver de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre los recursos presentados por las empresas que habían concurrido al proceso ... de licitación del mayor contrato de la historia del ente público contra las listas de espera quirúrgicas —en otras palabras: las alegaciones han sido rechazadas—.

