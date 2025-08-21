Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

El PSOE batió el récord de conciertos sanitarios en la última etapa de Susana Díaz

La externalización de servicios está en 2025 en uno de los niveles más bajos de la década

Susana Díaz, Pedro Sánchez y María Jesús Montero
Susana Díaz, Pedro Sánchez y María Jesús Montero ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La firma del acuerdo marco por valor de 533 millones en cuatro años para conciertos destinados a reducir la lista de espera quirúrgica tiene el propósito de no alterar la proporción actual entre los recursos públicos puros y la externalización de servicios con la que ... trabaja el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en lo que va de 2025 conoce uno de los registros de conciertos con la sanidad privada más bajos de la última década.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app