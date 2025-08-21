El PSOE batió el récord de conciertos sanitarios en la última etapa de Susana Díaz

La firma del acuerdo marco por valor de 533 millones en cuatro años para conciertos destinados a reducir la lista de espera quirúrgica tiene el propósito de no alterar la proporción actual entre los recursos públicos puros y la externalización de servicios con la que ... trabaja el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en lo que va de 2025 conoce uno de los registros de conciertos con la sanidad privada más bajos de la última década.

De acuerdo a un informe interno del ente dependiente de la Consejería de Salud y Consumo al que ha tenido acceso este periódico, los conciertos suponen durante el ejercicio en curso el 3,23 por ciento en relación al presupuesto global del SAS: este porcentaje es el menor desde 2015 a excepción del que quedó fijado en 2024, que fue del 2,85.

Los expedientes privados rozaban el 3% del presupuesto de Salud con Montero como consejera y en 2025 se hallan al 3,2%

Los gobiernos del PP en la Junta, tanto el primero en coalición con Ciudadanos como el que ahora enfila su fase final y en mayoría absoluta, han defendido por activa y por pasiva que los acuerdos con las instituciones sanitarias privadas eran ya una práctica habitual cuando el PSOE mandaba en San Telmo, y que ellos, los populares, no la han potenciado, solo mantenido.

Los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud obran en esa misma dirección: el citado informe consultado por ABC indica que los años en los que la Consejería de Salud tiró más de las externalizaciones fue en los últimos de Susana Díaz como presidenta. Así, la Administración autonómica anotó el récord en 2017, cuando el porcentaje de conciertos fue del 4,5 por ciento en comparación con el presupuesto sanitario total. La media de este valor en el tiempo que Juanma Moreno lleva al frente de la Administración autonómica es del 3,6 anual.

Estos porcentajes se refieren al presupuesto, no a la actividad quirúrgica o asistencial real, cuyos valores varían aunque el músculo público puro y duro sigue siendo abrumadoramente mayoritario. De este modo, el 86 por ciento de las operaciones y las pruebas diagnósticas que ejecuta el SAS corren a cuenta de sus propios pulmones, mientras que el 14 por ciento restante necesita de la respiración asistida privada. Esta proporción se mantiene estable desde hace años, y el SAS asegura que ha puesto por objetivo que no varíe de forma significativa.

Erre que erre

El Partido Socialista, con todo, sigue erre que erre. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha prometido limitar por ley los conciertos con la sanidad privada y prohibir que se deriven pacientes desde la Atención Primaria a centros externos al SAS si llega a la Presidencia autonómica.

Se da la circunstancia de que Montero también derivó a clínicas privadas a pacientes que no podía operar en los hospitales públicos en su etapa como consejera de Salud de la Junta de Andalucía entre abril de 2004 y septiembre de 2013, hasta que Susana Díaz la envió a la Consejería de Hacienda antes de que Pedro Sánchez la fichara como ministra en junio de 2018.

Sólo en los últimos cuatro años de la actual vicepresidenta primera del Gobierno de España como responsable de las políticas sanitarias de Andalucía, su gabinete firmó expedientes de concierto que rozaban el 3 por ciento del presupuesto global de su Consejería.