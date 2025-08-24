Suscríbete a
MEDIO AMBIENTE

El Gobierno presume de avanzar en la expropiación del Algarrobico, pero el derribo sigue sin fecha

La demolición de parte del hotel ilegal acumula ya meses de retraso sobre el plazo de cinco meses anunciado por Montero y podría no llegar antes de final de año

El Gobierno espera contar con los terrenos de El Algarrobico «durante este año» y pide a Azata que ponga precio al hotel

Carboneras modifica el PGOU para cumplir con la sentencia del TSJA sobre los suelos del Algarrobico

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frente al hotel de El Algarrobico en Carboneras
Raquel Pérez

Almería

El objetivo es claro: derribar el hotel ilegal de El Algarrobico en Carboneras y recuperar un entorno de alto valor ecológico dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Esta es la premisa que comparten tanto el Gobierno de España como la Junta ... de Andalucía, aunque sus caminos para lograrlo son diferentes. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha superado, al menos en esta fase, uno de los recursos interpuestos por la promotora Azata del Sol, lo que permite seguir adelante con la expropiación parcial.

