Ni amnistía ni Rodalies ni condonación de deuda: el Gobierno dijo 'no' a las exigencias del separatismo

Del no al sí en apenas cuatro años. Cada una de las exigencias del separatismo ha tenido en algún momento de estos años la correspondiente negación por parte de algún miembro del Gobierno. Una serie de rechazos que ahora, una vez firmado este ... jueves el acuerdo entre ERC y PSOE, conforman una larga lista de contradicciones.

Lo que dice el acuerdo: «Culminar la desjudialización a través de la aprobación de una ley de amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social para afrontar una negociación en condiciones óptimas».

Lo que dijo el Gobierno: Antes de que el pasado sábado 28 de octubre Pedro Sánchez defendiese por primera vez ante el Comité del PSOE la ley de amnistía, siempre la había negado de forma rotunda, asegurando que no la habría. El pasado 20 de julio, en plena campaña electoral del 23J, afirmó durante una entrevista en La Sexta que que el inependentismo «pedía la amnistía y pide un referéndum». «No han tenido amnistía y no ha habido referéndum, ni lo habrá», expresó.

10 de noviembre de 2022 «Piden la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar» Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Términos similares a los que ya había usado en noviembre del 2022, cuando aseguró: «Piden la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución». También lo dijo el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, quien se encargó de presentar el acuerdo alcanzado con ERC ante los medios. Un día después de las últimas elecciones generales, el pasado 24 de julio, afirmó que «el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación» y que «no negociarían con Puigdemont».

24 de julio de 2023 «El PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación, no negociará con Puigdemont» Salvador Illa Líder del PSC y exministro

«La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico», aseveró también el ministro del Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska el año 2019. «Todas las pretensiones que se formalicen tiene que ser en el marco de la Constitución y la Ley», reiteró. «Va en contra de la separación de poderes», expuso la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Condonación de la deuda

Lo que dice el acuerdo: «Asunción del 20 por ciento de la deuda contraída por la Generalitat con el Estado. Supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y un ahorro de unos 1.300 millones de euros en intereses», recoge el acuerdo.

Lo que dijo el Gobierno: El pasado domingo 29 de octubre, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, negó la condonación de deuda y acusó al Partido Popular (PP) de hacer una política «de enfrentamiento entre territorios».

29 de octubre de 2023 «El PP se lo inventa, empieza a especular y dicen que no vamos a tolerar. No ha ocurrido» María Jesús Montero Ministra de Hacienda

De forma clara y contundente, la ministra en funciones en una entrevista en Radio Galega afirmó: «Se lo inventan». «Las comunidades autónomas del PP se inventan las cuestiones, en este caso ha sido Rueda, daría igual si hubiera sido Moreno Bonilla [presidente de la Junta de Andalucía]. Empiezan a especular y dicen que no vamos a tolerar... Oiga, es que no ha ocurrido y como no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar», expresó la socialista.

Traspaso de Rodalies

Lo que dice el acuerdo: «Culminar y ampliar el traspaso integral a la Generalitat del servicio de transporte ferroviario de Rodalies a Catalunya»

Lo que dijo el Gobierno: El pasado mes de mayo, la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, aseguró durante una intervención en el Congreso que «un supuesto traspaso integral no tiene ningún encaje legal posible», afirmando que el independentismo lo que hacía era «confundir» y «tomar el pelo».

17 de mayo de 2023 «Un supuesto traspaso integral no tiene ningún encaje legal posible» Raquel Sánchez Ministra de Transportes

Palabras similares a las que ya utilizó anteriormente en el Senado, donde afirmó que el traspaso «no es legal». «No se puede hacer la transferencia de la infraestructura porque no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, para las mercancías y el tránsito de trenes entre comunidades autónomas», expresó.

Referéndum

Lo que dice el acuerdo: «Abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».

Lo que dijo el Gobierno: Al igual que son varias las veces en las que tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el expresidente fugado Carles Puigdemont han exigido el referéndum, son muchas las ocasiones en que el Gobierno lo ha negado. Sánchez ya lo afirmó durante la campaña del 23J, reiterando que «no ha habido referéndum, ni lo habrá»; y en la misma línea se pronunció el pasado 3 de octubre durante una rueda de prensa en la Moncloa que no habrá referéndum porque «no lo contempla la Constitución». «Es contrario a lo que yo he defendido con mi palabra y mi acción», afirmó el presidente del gobierno en funciones.

13 de diciembre de 2022 «No va a haber ningún referéndum ni por la vía pactada ni por la unilateral» Félix Bolaños Ministro de la Presidencia

«Nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y divisivas», afirmó el pasado 23 de junio el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y protagonista de la foto del acuerdo con ERC. «No va a haber ningún referéndum ni por la vía pactada ni por la unilateral», dijo el socialista a finales de 2022. Ahora su partido ha firmado un acuerdo con los independentistas en el que se abren a «abordar» el modo para que Cataluña refrende los acuerdos alcanzados, aunque han insistido en múltitud de ocasiones en que la Constitución siempre sería el límite.

El pasado septiembre la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, aseguró –tras conocer las exigencias de Carles Puigdemont– que les separaba «un mundo» de esas posiciones. «Están en las antípodas», afirmó. En la misma línea se pronunció el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quien en una comparecencia en la Cámara Baja manifestó que «la Constitución es el marco en el que se desenvuelven y del no van a salir».