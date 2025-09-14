Suscribete a
ABC Premium
LA VUELTA
La organización modifica el trazado de la última etapa para evitar pasar por los puntos calientes de las concentraciones pro-Palestina

Abascal y los líderes conservadores de Europa claman contra la imposición del «califato de Bruselas»

El Palacio de Vistalegre se llenó para el evento Viva25 de Patriots, el grupo del Europarlamento de Vox

Charlie Kirk, homenajeado con honores en la cumbre de Patriots en Madrid

Santiago Abascal, este domingo en el Palacio de Vistalegre
Santiago Abascal, este domingo en el Palacio de Vistalegre EFE

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox ha abarrotado esta mañana de domingo el Palacio de Vistalegre para comenzar una «reconquista» política en Europa. El partido de Santiago Abascal sustituyó su popular color verde por el azul de Patriots, el eurogrupo al que pertenecen, para el evento Viva25. Este, presumiblemente, ... tenía como objetivo atraer a más futuros votantes y darse a conocer como la única alternativa frente a la «alternancia en el poder de rojos y azules».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app