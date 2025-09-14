Abascal y los líderes conservadores de Europa claman contra la imposición del «califato de Bruselas»

Vox ha abarrotado esta mañana de domingo el Palacio de Vistalegre para comenzar una «reconquista» política en Europa. El partido de Santiago Abascal sustituyó su popular color verde por el azul de Patriots, el eurogrupo al que pertenecen, para el evento Viva25. Este, presumiblemente, ... tenía como objetivo atraer a más futuros votantes y darse a conocer como la única alternativa frente a la «alternancia en el poder de rojos y azules».

Ha sido un verano sin sobresaltos para Vox. La refriega política entre Gobierno y comunidades autónomas por las competencias en la gestión frente a los incendios que calcinaron mas de 400.000 hectáreas no afectaron a los de Santiago Abascal. Esto, sumado a los buenos augurios electorales de los barómetros de consultoras privadas, es una receta casi perfecta para lograr llenar un recinto como Vistalegre durante dos jornadas completas.

El sábado, durante el primer día de evento, no contó con discursos o comparecencias de líderes europeos. Únicamente se organizaron 52 casetas, una por cada provincia además de Ceuta y Melilla, para venta de productos. Esta primera jornada contaba con un ambiente más festivo y familiar, mientras que la política protagonizó el evento de ayer.

Noticia Relacionada Abascal tilda a Sánchez de «psicópata» y «chulo de putas» en un Vistalegre repleto por la cumbre de Patriots Carlos Mullor El líder de Vox ha exigido una «reconquista» y ha cargado contra la «izquierda islamista» y la «complicidad» del PP

En principio, la jornada del domingo contaría con varias sorpresas e invitados de primer nivel. La mayor sorpresa para los asistentes ha sido la ausencia de Marie Le Pen, Viktor Orban, Georgia Meloni y Javier Milei, invitados que en otras ocasiones si acudieron presencialmente. Al evento sí han ido André Ventura, lider de Chenga en Portugal; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, apodado como Porky; la única eurodiputada de Voice of Reason, la griega Afroditi Latinopoulou; y Tom Van Grieken, presidente de Vlaams Belang, formación conservadora de Bélgica.

Ante la espera para el inicio de la cita, los presentes comenzaron a realizar cantos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Tras más de 25 minutos de retraso, el evento ha comenzado con una entrada triunfal de Santiago Abascal y un posterior baño de masas por parte de sus seguidores.

Chalie Kirk, «mártir moderno»

El evento ha servido como homenaje internacional para el Charlie Kirk, activista norteamericano asesinado el pasado 10 de septiembre. Una gran imagen del norteamericano ha aparecido en la pantalla principal del lugar y, tras esto, un video de pocos minutos con extractos de sus debates y momentos familiares dejó mudo al Palacio de Vistalegre. Al acabar, el público ha ovacionado al asesinado con una ronda de aplausos ensordecedor. Una voz en 'off' ha parado abruptamente los aplausos y ha solicitado a los presentes que se levantasen para realizar un homenaje con honores al estilo español. La canción 'La Muerte No Es el Final' ha comenzado a sonar y todos los asistentes han cantado al unísono para no olvidar al activista. Las referencias al norteamericano fueron recurrentes en todos los discursos de los invitados.

Latinopoulou dio inicio al plato fuerte del evento: los discursos. La griega, que es la única eurodiputada de su partido Voice of Reason —y que no tiene representación en el parlamento heleno— nombró a Kirk como un «martir moderno». «'Enough is enough'» (ya es suficiente, en castellano), dijo Latinopoulou, preguntando si «las vidas negras importan, porque las blancas no». «Europa está cometiendo un suicidio», declaró. Mientras tanto, la grada aprovechaba para gritar «Europa cristiana y no musulmana».

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano chileno, Álvaro Uribe, presidente del partido colombiano Centro Democrático, y María Corina Machado mandaron videos en apoyo al evento. Los tres remarcaron la importancia de una Europa fuerte que sirve como beneficio para Latinoamérica y dieron las gracias a Santiago Abascal por su apoyo a la libertad frente al socialismo.

El alcalde de Lima, Rafael López, apodado como Porky y presentado como «la peor pesadilla de los corruptos», ha elevado el tono contra el adversario político y tildó como «rojos inútiles» a los votantes de la izquierda. «Son asesinos», ha llegado a comentar, recordando que son «gente que no ha nacido para trabajar, son holgazanes». Porky, enorgullecido por su apodo, se ha ganado al público del Palacio de Vistalegre gritando «Viva Dios, viva Cristo, viva la familia, viva la libertad, viva el emprendimiento, vivan los ríos de amor».

Discursos presenciales y en video

Georgi Meloni, primera ministra de Italia, ha pedido en un video una «paz justa y duradera para lograr la seguridad en Europa y Ucrania». Todo ello en un perfecto español. Viktor Orban, presidente de Hungría, también en video ha afirmado que ya «suenan las alarmas en la sede imperial de Bruselas» por su crecimiento. Discursos poderosos aunque lejanos para el público por ser en video.

Quien sí hizo levantarse de sus butacas a los invitados ha sido el portugués André Ventura, líder de Chenga. Con un tono agresivo y en perfecto castellano, comentó que tenían que «echar a Pedro Sánchez a la cárcel». Los insultos al líder del Ejecutivo comenzaron y Ventura disfrutaba de la situación mientras dirigía los cánticos como si fuese un director de orquesta. «No tenemos miedo, no vamos a parar, no vamos a bajar los brazos. No nos meten miedo», ha reconocido el portugés, añadiendo que defenderan lo que tienen y que no van a «patrocinar flotillas para Gaza mientras hacen fiestas en Ibiza». «Si yo fuera primer ministro en España todo lo que quieran, pero Pedro Sánchez a la cárcel», sentenció.

Javier Milei, presidente de Argentina, ha comparecido por videollamada. Su presencia era esperada, pero el batacazo electoral que sufrió su formación provocó la cancelación de su viaje. En la corta llamada, ha recordado que la izquierda es «odio y resentimiento», recordó a Kirk, y alzó la voz con su grito consigna en dos ocasiones: «¡Viva la libertad, carajo!».

Tras más de dos horas de discursos, era el momento de Santiago Abascal. El líder de Vox ha declarado que «el presidente del Gobierno español es el mejor aliado de Hamás en Europa y también es el mejor aliado del Cártel de los Soles», que Sánchez ha regalado la «libertad digital a la dictadura comunista china», refiriéndose al caso de los contratos de Huawei. «Al psicópata que ocupa la Moncloa le dan igual las consecuencias para los españoles», ha criticado, comentado que el cree que los «odia». Finalmente, mientras los más de cinco mil asistentes gritaban al unísono «Pedro Sánchez, hijo de puta», Abascal ha dicho que, para él, la canción del verano debía haber sido «Pedro Sánchez, chulo de putas».

La llegada de menores inmigrantes a las costas españolas es una de las principales críticas de Vox. Este domingo, Abascal ha comentado que «si de verdad son menores, tienen que estar con sus padres y no en un secuestro institucional». «Los primeros en celebrar las expulsiones serán los inmigrantes legales, los que cumplen las normas», ha recordado, añadiendo que es «así de sencillo y de necesario, o se van, o nos imponen el califato de Bruselas y nos roban el futuro de nuestros hijos». «No vienen niños, mujeres, huyendo de guerra, vienen jóvenes varones en edad militar», ha comentado Abascal. «Mientras continúe la alianza PP-PSOE, tendremos menos seguridad y menos prosperidad», sentenció el líder de Vox.

El himno de España ha comenzado a sonar, una gran lona con la bandera se ha desplegado y, con ello, ha finalizado el evento Viva25 de Patriots en Madrid.