Abascal tilda a Sánchez de «psicópata» y «chulo de putas» en un Vista Alegre repleto por la cumbre de Patriots

Santiago Abascal ha abandonado este domingo el habitual color verde de Vox por el azul de Patriots, el grupo europarlamentario al que pertenece, en un Vista Alegre casi completo para clamar contra Sánchez, el bipartidismo y la inmigración. Al igual que en la ... cumbre de Patriots de febrero, el partido conservador europeo ha exigido una «reconquista» para Europa, algo que Abascal no ha parado de repetir durante su discurso.

Tras más de dos horas de discursos por parte de otros líderes europeos, y con las sonadas ausencias de Marie Le Pen, Viktor Orban o Georgia Meloni, Santiago Abascal ha recordado que son «conscientes» de que se está viviendo un «momento trascendental», aunque asegura que están «en el lado correcto de la historia». «Tenemos mucho que decir juntos, mucho que exigir, todo por defender y todo por ganar», ha declarado, confesando que tienen «muchísimo terreno por reconquistar».

Abascal centra su discurso en la «reconquista»

La comparecencia, en la que el tono agresivo por parte del líder de Vox ha sido la norma, se ha centrado la «reconquista» de Europa frente al «califato de Bruselas» organizado por la «izquierda islamista y con la complicidad del Partido Popular». La inmigración, otro de los temas más tratados durante toda la cumbre, ha servido para pedir, de nuevo, la expulsión de todos los inmigrantes que «han venido a delinquir, que quieran imponer su religión, que maltraten a sus mujeres, que predican la guerra santa o que promuevan las mutilaciones en niñas». Todo ellos, según ha confesado, «billete de vuelta». «¡Fuera!», ha clamado.

El asesinato del activista norteamericano Charlie Kirk ha consumido gran parte de su discurso, Los mensajes de apoyo de Abascal (y de todos los líderes presentes) han sido numerosos. Según ha declarado el líder de Vox, este homicidio no ha sido «un caso aislado», «es la evidencia de que la izquierda no renuncia a la violencia; al revés, la promoción y utiliza». «Lo han hecho en España, hasta anteayer con los fallecidos de ETA», ha reconocido, aunque, como ha reconocido «lo peor no son sus balas, es su cinismo con el que justifican los asesinatos».

También en clave nacional

En carácter nacional, el líder de Vox ha declarado que «el presidente del Gobierno español es el mejor aliado de Hamás en Europa y también es el mejor aliado del Cartel de los Soles», que Sánchez ha regalado la «libertad digital a la dictadura comunista china», refiriéndose al caso de los contratos de Huawei. «Al psicópata que ocupa la Moncloa le dan igual las consecuencias para los españoles», ha criticado, comentado que el cree que los «odia». Finalmente, mientras los más de cinco mil asistentes gritaban al unísono «Pedro Sánchez, hijo de puta», Abascal ha dicho que, para el, la canción del verano debía haber sido «Pedro Sánchez, chulo de putas».

La llegada de menores inmigrantes a las costas españoles es una de las principales bazas electorales para Vox. Este domingo, Abascal ha comentado que «si de verdad son menores, tienen que estar con sus padres y no en un secuestro institucional». «Los primeros en celebrar las expulsiones serán los inmigrantes legales, los que cumplen las normas», ha recordado, añadiendo que es «así de sencillo y de necesario, o se van, o nos imponen el califato de Bruselas y nos roban el futuro de nuestros hijos». «No vienen niños, mujeres, huyendo de guerra, vienen jóvenes barones en edad militar», ha comentado Abascal.

«Mientras continue la alianza PP-PSOE, tendremos menos seguridad y menos prosperidad», ha sentenciado, finalmente el líder de Vox.