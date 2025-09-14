Charlie Kirk, homenajeado con honores en la cumbre de Patriots en Madrid

El Palacio de Vista Alegre, abarrotado casi al completo para ver a los principales líderes de la derecha europea en el evento de Patriots, ha realizado un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles mientras debatía en una universidad del país norteamericano.

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudió el pasado sábado a la primera jornada del evento Viva25 organizado por Patriots, el grupo europarlamentario conservador que incluye a personalidades como el partido de Marie Le Pen en Francia o el de Victor Orban en Hungría, con una camiseta en la que se podía leer 'Freedom' (Libertad, en castellano), un logo que usaba habitualmente Kirk durante sus debates.

El homenaje a Charlie Kirk en la cumbre de Patriots

Esta mañana, en la segunda jornada del evento, tras más de 20 minutos de espera y una entrada triunfal de Santiago Abascal, las luces han tornado más oscuras y la música ha parado. La imagen de Charlie Kirk ha aparecido en la pantalla y un vídeo homenaje comenzaba con los vídeos más famoso del activista debatiendo y de sus momentos con su familia. El Palacio de Vista Alegre se ha enmudecido y, al finalizar el vídeo, los aplausos ensordecedores han comenzado para homenajear al fallecido.

Poco después, una voz en off solicitaba a los presentes que se levantasen para realizar un homenaje con honores al estilo español. La canción 'La Muerte No Es el Final' ha comenzado a sonar y todos los asistentes han cantado al unísono mientras ondeaban banderas de España. Santiago Abascal, visiblemente afectado, también ha cantado para recordar la vida del activista.

El objetivo de la canción compuesta por el sacerdote Cesáreo Gabaraín, es honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas y, habitualmente, se canta ante la llama eterna del monumento a los Caídos por España o durante la semana santa por la BRIPACA. Un homenaje a la española para el activista estadounidense asesinado esta semana.