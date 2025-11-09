Hemos querido dedicar este número 800 de nuestro suplemento Empresa a las oportunidades que la transformación tecnológica y sostenible abre a la economía española. Unas oportunidades que se traducen en retos para aprovechar nuestras fortalezas, pero también para sortear y superar nuestras debilidades.

En ... más de una ocasión hemos hablado en estas páginas de que subirse al tren de esta nueva revolución, acelerada incluso en los últimos años por el desarrollo de la IA, no es una opción sino una obligación para poder sobrevivir en este mundo tan revuelto.

Y España no es una excepción. Hace año y medio los informes Draghi y Letta dejaban muy clara la hoja de ruta que debía seguir la UE para recuperar su crecimiento y su competitividad. Y todo pasaba por poner alfombra roja a la inversión y al desarrollo en tecnologías, para recuperar esa productividad perdida.

Los fondos europeos han sido una oportunidad para intentar cambiar el modelo productivo español, aunque no sé si con mucho éxito. Es cierto que las grandes cifras de nuestra economía son envidia de nuestros socios europeos. Nuestro PIB crece más, y el déficit y la deuda se reducen, aunque probablemente no al ritmo que debieran con estos niveles de crecimiento económico. Pero detrás de las grandes cifras, como hemos visto esta semana con el demoledor informe de Cáritas, hay realidades muy preocupantes: las generaciones jóvenes vivirán peor que sus padres; la clase media se reduce mientras crece la pobreza estructural; el cuarenta por ciento de los jóvenes no pueden emanciparse por los altos costes de vivienda; el 45% de los inquilinos está en riesgo de pobreza; más de 11 millones de trabajadores tienen empleos precarios; uno de cada tres menores vive en hogares en exclusión; el 30% de los hogares monoparentales están en exclusión severa, especialmente las mujeres; la pobreza energética vuelve a crecer y más de un millón de hogares no pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada; el sistema de protección social no llega a todos los ciudadanos..., y un largo etcétera.

Para hacer frente a todos estos problemas está claro que las nuevas tecnologías y los avances en digitalización y productividad pueden jugar un papel fundamental.

El empleo crece, pero en nuestros días, especialmente entre la gente joven, tener acceso a un empleo no significa que hayas salido del nivel de exclusión social o de pobreza. El alto precio de los alquileres o de las casas hace casi que una buena parte de estos sueldos los tengas que destinar a vivienda. Y por si esto fuera poco, lo que estamos viendo es que los salarios se están igualando por abajo. Ha subido mucho el salario mínimo, sí, pero cada vez hay más gente cobrándolo. Como cada vez hay más gente cobrando el subsidio para mayores de 52 años. O hay cada vez más gente cobrando el ingreso mínimo vital, y está bien que exista esa protección, pero con esas medidas se ponen parches a los problemas, no se solucionan.

Sin duda las nuevas tecnologías son una oportunidad para poder producir más con menos, para poder destinar el capital humano a tareas de más valor añadido mientras las máquinas nos ahorran tiempo y esfuerzo. Y más productividad debe traducirse también en sueldos más elevados, especialmente entre los jóvenes.

Y para avanzar en esas nuevas tecnologías España cuenta con la ventaja de la conectividad, pero para seguir desarrollándola necesita atraer inversión y para eso es indispensable un marco regulatorio más equilibrado y favorable, más colaboración público-privada que permita llevar la digitalización a todos los rincones del país y un impulso decidido a la formación de talento digital.