CUENTAS SIN CUENTOS

La encrucijada del Gobierno con la prórroga de Almaraz

El cierre sería un error de graves consecuencias para la economía española, según coinciden los técnicos, pero probablemente también con impacto político, con unas elecciones en Extremadura en menos de dos meses

ABC
Yolanda Gómez Rojo

El presidente del Gobierno de coalición PSOE-Sumar se encuentra en una encrucijada ante la decisión de prorrogar la vida útil de la central de Almaraz, como le han pedido las eléctricas dueñas de la nuclear, o continuar con el cierre previsto para noviembre ... de 2027. La decisión no es fácil porque por un lado el PSOE siempre ha hecho bandera de su oposición a las nucleares y lo que es peor, tiene dentro del Gobierno a Sumar, que sigue presionando para que las centrales se cierren sí o sí. Pero frente a esta posición, en Extremadura, la ciudadanía e incluso los políticos, independientemente de su ideología, apuestan por la prórroga para impedir la pérdida de empleos y de riqueza en la región. Y hay elecciones en menos de dos meses, con lo que manifestarse en contra de la central puede conllevar un castigo en las urnas, máxime si tenemos en cuenta que es casi seguro que cuando llegue la hora de cerrar las centrales catalanas, este cierre no se va a producir.

