El presidente del Gobierno de coalición PSOE-Sumar se encuentra en una encrucijada ante la decisión de prorrogar la vida útil de la central de Almaraz, como le han pedido las eléctricas dueñas de la nuclear, o continuar con el cierre previsto para noviembre ... de 2027. La decisión no es fácil porque por un lado el PSOE siempre ha hecho bandera de su oposición a las nucleares y lo que es peor, tiene dentro del Gobierno a Sumar, que sigue presionando para que las centrales se cierren sí o sí. Pero frente a esta posición, en Extremadura, la ciudadanía e incluso los políticos, independientemente de su ideología, apuestan por la prórroga para impedir la pérdida de empleos y de riqueza en la región. Y hay elecciones en menos de dos meses, con lo que manifestarse en contra de la central puede conllevar un castigo en las urnas, máxime si tenemos en cuenta que es casi seguro que cuando llegue la hora de cerrar las centrales catalanas, este cierre no se va a producir.

En este contexto, la ministra Aagesen optó el viernes por ganar tiempo. Presumió de que las eléctricas habían renunciado a que se le bajen los impuestos, lo que hasta hace poco era una línea roja para las dueñas de la nuclear, y para el Ejecutivo, pero se negó a adelantar que hará el Gobierno si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe positivo sobre la prórroga por tres años del reactor. Algo que puede ocurrir no ya después de las elecciones autonómicas en Extremadura, sino incluso de unas próximas elecciones generales, porque el Consejo tiene hasta la primavera de 2027 para emitir ese informe.

Lo cierto es que en España, en Europa y en el conjunto del mundo ha cambiado totalmente la percepción sobre la energía nuclear fundamentalmente a partir de la invasión rusa de Ucrania, y en el caso español, esta posición se ha visto reforzada tras el apagón.

La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Europa a Rusia dejaron al descubierto el enorme error que cometió Alemania cerrando anticipadamente todas sus centrales nucleares y creando una enorme dependencia del gas ruso. Esta dependencia explica, probablemente, la parálisis en la que se ha sumido la economía alemana con unos altos costes energéticos.

Y el apagón en España, así como los pasos que ha dado la Comisión Nacional de Competencia y el operador del sistema eléctrico para intentar evitar que la situación se repita, ha puesto encima de la mesa la importancia de no prescindir de esta energía, más estable, que la UE considera verde, y que permite reducir las emisiones de CO2.

Tres años más de margen, como piden las eléctricas, darían al menos tiempo para saber si en ese plazo somos capaces de desarrollar sistemas de almacenamiento de la energía generada por las renovables, o de aumentar las interconexiones con Francia, que permitirían también dar más estabilidad al sistema. Aunque, en el caso francés, su apuesta nuclear me hace pensar que en los próximos años seguirá, como hasta ahora, poniendo piedras en el camino de esa necesaria interconexión con Europa.

El hecho de que las energéticas no hayan incluido en su petición de prórroga la rebaja de impuestos a la energía nuclear, la más castigada desde el punto de vista fiscal, pese a que la presidenta extremeña, María Guardiola, haya ofrecido reducir a la mitad la tasa autonómica, da cierto aire al Ejecutivo para presumir de doblegar a las empresas y poder disimular si finalmente da el visto bueno a la prórroga. Sea como fuere haría bien el Ejecutivo en decir donde dije digo digo Diego, y prorrogar la vida útil de Almaraz, por el bien de todos.