Yolanda Díaz acelera el registro horario y activa la subida del SMI ante el recelo de la patronal

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado las dos medidas que puede aprobar sin pasar por el Congreso para responder al veto de su ley de jornada laboral con la activación exprés de su registro de jornada y el inicio del proceso para ... aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz quiere actuar con contundencia en dos aspectos que han levantado resquemor entre los empresarios tanto por el coste económico que suponen ambas iniciativas como el impacto organizativo que conlleva hacerlo en tan poco tiempo.

Porque el Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación urgente del real decreto por el que Trabajo impulsará un registro digitalizado, automático e interoperable con la Inspección. Al habilitarse la vía exprés, se reducirán a la mitad de los plazos previstos. Trabajo confía en que a principios de año pueda estar en vigor.

A la espera de conocer el texto definitivo, la CEOE ya se mostró en contra de los términos del registro incluido en la ley de jornada laboral, que fue tumbada en las Cortes a principios de septiembre. Alertan de que un cambio tan «drástico» es «cuestionable» sobre todo por los costes que conlleva para las empresas e incluso los «conflictos» que puede generar a la hora de ponerlo en marcha.

Junto al registro, Yolanda Díaz reunirá hoy mismo al comité de expertos que propondrán una nueva subida del SMI para 2026. Un alza que UGT y CC.OO. quieren que supere ampliamente los 1.200 euros al mes. Es el objetivo de los sindicatos, que quieren aprovechar la postura férrea que ahora tiene Díaz para elevar el sueldo mínimo hasta llegar al 60% del salario medio en España.

Como en años anteriores, Díaz mandatará a los expertos que establezcan en cuánto debería subir el SMI en 2026 para situarse en el 60% del salario medio, referencia fijada en la Carta Social Europea. «La secuencia de subida del salario mínimo interprofesional va a ser exactamente igual a la de años anteriores. Convocaremos a la Comisión de Expertos, a la que se dotará del mandato de que establezca cuáles son los parámetros que el Gobierno debería tener en cuenta para elevar el salario mínimo», explicó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.