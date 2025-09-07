Suscribete a
ABC Premium

El vértigo digital acorrala el pensamiento crítico en las empresas

La rapidez y la estandarización que impone la tecnología arrincona una habilidad esencial para impulsar la innovación y generar valor diferencial

Las empresas digitalizadas se toman el futuro con filosofía

El germen del déficit de pensamiento crítico no nace en la oficina, se incuba en el sistema educativo
El germen del déficit de pensamiento crítico no nace en la oficina, se incuba en el sistema educativo

Laura Sánchez

La estandarización tecnológica de los procesos así como la mecanización de las tareas parecen dejar poco margen a la capacidad para disentir dentro de la empresa. Demasiada información y poco tiempo para cuestionarla. Algo que ocurre justo en un momento en el que el mundo ... empresarial necesita, más que nunca, criterio y juicio independiente para navegar en la incertidumbre y alentar la innovación. ¿Cotiza a la baja el pensamiento crítico dentro de la empresa? ¿O sólo se ha vuelto silencioso por falta de entrenamiento y espacios seguros donde practicarlo?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app