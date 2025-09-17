Suscribete a
Torres y Oliu se lanzan a por los grandes inversores del Sabadell para decantar la opa

Hoy viajan a Londres a un evento de Bank of America donde se verán con analistas

Carlos Torres: «Nuestra intención no es subir la oferta, pero tenemos capacidad para hacerlo»

El presidente de BBVA (i), Carlos Torres, y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu
El presidente de BBVA (i), Carlos Torres, y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu Jaime García
Daniel Caballero

BBVA y Banco Sabadell movilizan a sus pesos pesados para convencer a los grandes inversores de decantar la opa cada uno a su favor. Los presidentes Carlos Torres y Josep Oliu ganan cada vez más protagonismo en la estrategia de ambos bancos, ... incluso por delante en algunos momentos de los consejeros delegados. Ambos, directamente, están manteniendo reuniones con los grandes fondos presentes en el capital del Sabadell cuando lo más habitual es que estos encuentros corran a cargo de los CEO, que son los que están en el día a día de la estrategia y el negocio.

