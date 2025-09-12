Suscribete a
Entrevista al presidente de BBVA

Carlos Torres: «Nuestra intención no es subir la oferta, pero tenemos capacidad para hacerlo»

El ejecutivo mantiene una actividad frenética para convencer del atractivo de la operación y pide a los accionistas del Sabadell que miren a largo plazo

El consejo del Sabadell rechaza la opa de BBVA y recomienda a sus accionistas no acudir

El presidente de BBVA, Carlos Torres, posa para ABC José Ramón Ladra

Yolanda Gómez Rojo y Daniel Caballero

Carlos Torres (Salamanca, 1966) tiene ante sí la tarea más compleja de su presidencia en BBVA, vencer y convencer con su opa sobre Banco Sabadell. De momento, el ejecutivo soporta la presión del mercado y no mejora el precio, pero se guarda la posibilidad ... de hacerlo hasta el día 23 de septiembre. Mientras, pulsa el ánimo de los accionistas. Por lo pronto, ya conoce el informe del consejo de la entidad catalana y el mensaje es muy claro: si quiere garantizarse el éxito, tendrá que poner más dinero. Todas las posibilidades están abiertas, que es lo que quiere precisamente Torres.

