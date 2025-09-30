El precio de la carne, sobre todo la ternera, y la charcutería se disparan un 12% en el último año

El precio de la carne, sobre todo de la ternera, y la charcutería han elevado su 1,42% su precio en julio, acumulando una subida del 12% en los últimos 12 meses, según los datos del observatorio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de que los alimentos se están encareciendo tras ser un 36% más caros que hace tres años.

En concreto, los alimentos que más se han encarecido en los últimos 12 meses han sido productos relacionados con la ternera, como la carne picada (25%), el estofado (24%) y el entrecot (16%), aunque también suben el conejo (11%) y la pechuga de pollo (6%), mientras que cae el precio de las salchichas tipo Frankfurt (-3%).

La organización de consumidores advierte de la subida de precios en estos productos, siendo España uno de los principales productores de carne y charcutería de la Unión Europea.

De esta forma, en los últimos 12 meses las partidas de la cesta de la compra que han subido de precio, además de la carne y la charcutería (12%), son las frutas y verduras (4%), y, en menor medida, los lácteos (2%), el pescado (1%) y los productos de droguería e higiene (0,5%), mientras que en el lado contrario se sitúan los productos de despensa, que bajan un 6%, y la partida de bebidas (-1%).

OCU, tras esta subida de un 36% de los precios en tres años, reclama una nueva bajada del IVA, recuperando los valores reducidos del año pasado, y vuelve a solicitar la consideración de la carne y al pescado como alimentos básicos de modo que se les rebaje el IVA del actual 10% al 4%.

Hay que recordar que los datos de OCU recogen, mes a mes, la evolución de los precios de 101 alimentos frescos y en conserva, de marca blanca y de fabricantes, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho grandes cadenas de supermercados, como son Alcampo, Carrefour, Dia, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés.