La inflación se acelera al 2,9% en septiembre y se aleja de la media de la eurozona

La inflación se ha situado en el 2,9% en septiembre -comparado con el mismo mes del año anterior-, cifra que está dos décimas por encima del dato de agosto y de hecho supone el cuarto acelerón mensual del indicador, desde el 2% que tenía en mayo.

Esto parece confirmar los augurios de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), que en la rueda de prensa posterior a la última reunión de política monetaria fue muy clara al confirmar que «el proceso desinflacionario ha terminado». Esto no significa que el indicador vaya a repuntar drásticamente ni que el supervisor europeo prevea un endurecimiento repentino de la política monetaria -el BCE centra todos sus esfuerzos en ser previsible-, pero sí -según explicó Lagarde- que el ciclo de moderación de los precios no seguirá.

Con los datos de septiembre en la mano, que en cualquier caso son una estimación pendiente de confirmar, esto es más cierto en España que en el resto de la eurozona, pues ese 2,9% está casi un punto por encima de la media que registraron todos los países de la moneda común en agosto (2%), último mes del que se dispone de datos.

En su informe, Estadística justifica el acelerón por el efecto de los precios de los carburantes y la electricidad, que, aunque están en una senda de moderación, bajaron menos que en septiembre de 2024. No hay que olvidar, en relación a esto último, que la energía y los alimentos no elaborados acostumbran a ser los elementos que siempre alteran la media, debido a su volatilidad. Precisamente por eso, el INE ofrece el dato del IPC subyacente, que excluye los indicadores más volátiles del análisis -energía y alimentos no elaborados-.

Exactamente, en septiembre el IPC subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,3%, lo que de hecho indica que los precios están más controlados a nivel 'estructural'.

