El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. deja la puerta abierta a una bajada de los tipos de interés
Investigan a dos hombres como autores de un incendio por imprudencia grave en Galicia

Powell advierte de la presión inflacionista de los aranceles de Trump, pero apunta que la Fed «podría» bajar tipos

El gobernador de la Reserva Federal ha advertido de la alta inflación que sacude al país y la debilidad de su mercado laboral, lo que supone «un reto» para la institución

Trump aprovecha una visita a la Fed para humillar a Powell: «Yo lo despediría»

El presidente de la Fed, Jerome Powell, a su llegada al simposio
El presidente de la Fed, Jerome Powell, a su llegada al simposio
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha abierto la puerta a una bajada de tipos de interés en la próxima reunión del comité de política monetaria. Lo ha hecho este viernes en su esperado discurso en el cónclave anual de la Fed ... en Jackson Hole (Wyoming), en su último discurso como presidente del regulador y con los mercados pendientes de las indicaciones de Powell sobre esa flexibilización de la política monetaria.

