En pleno acoso de Trump a la Fed, Powell viaja a Jackson Hole para una despedida dramática

La última embestida del multimillonario ha sido la exigencia de que dimita uno de los miembros del comité de política monetaria por acusaciones de fraude en la tramitación de una hipoteca

La Fed mantiene los tipos al 4,5% y resiste a los ataques de Trump

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La Reserva Federal de EE.UU. celebra a partir de este jueves su gran cónclave anual en Jackson Hole (Wyoming) y no cabe mayor contraste entre la serenidad de la magnífica vista de las Montañas Rocosas y la situación que vive el banco central ... de la primera potencia mundial. En especial, la de su presidente, Jerome Powell, sujeto a un acoso sin precedentes por el presidente del país, Donald Trump.

