Suscribete a
ABC Premium

Los planes de pensiones no despegan: en tres años sólo se han sumado un millón de trabajadores

El exministro Escrivá pactó con Bruselas que 10 millones tuvieran un plan de ahorro para la jubilación en 2030, pero hoy sólo llegan a 2,9

El castigo fiscal a los productos individuales recorta las aportaciones en 10.000 millones de euros en cuatro años

40.000 millones de los impuestos ya van a pagar pensiones, un 16,2% más

Trabajadores de la construcción en una obra en Madrid
Trabajadores de la construcción en una obra en Madrid Belén Díaz
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se comprometió a impulsar de forma decidida los planes de pensiones de empresa. Tanto, que el Ejecutivo pactó con Bruselas que ya en 2030 un total de 10 millones de trabajadores tendrían un producto de ahorro para la jubilación ... de este tipo -llegó a situar este objetivo en 11 millones-. Una cifra relevante, teniendo en cuenta que ese compromiso se adquirió en 2022 con la reforma de la regulación de los planes de pensiones de empleo, cuando no llegaban ni a dos millones los españoles que tenían un plan de este tipo. La promesa suponía el reto de incrementar en más de ocho millones los trabajadores beneficiarios en ocho años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app