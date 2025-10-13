Los planes de pensiones no despegan: en tres años sólo se han sumado un millón de trabajadores

El exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se comprometió a impulsar de forma decidida los planes de pensiones de empresa. Tanto, que el Ejecutivo pactó con Bruselas que ya en 2030 un total de 10 millones de trabajadores tendrían un producto de ahorro para la jubilación ... de este tipo -llegó a situar este objetivo en 11 millones-. Una cifra relevante, teniendo en cuenta que ese compromiso se adquirió en 2022 con la reforma de la regulación de los planes de pensiones de empleo, cuando no llegaban ni a dos millones los españoles que tenían un plan de este tipo. La promesa suponía el reto de incrementar en más de ocho millones los trabajadores beneficiarios en ocho años.

Hoy, ya avanzado 2025, los objetivos sellados con Europa están muy lejos de conseguirse; los planes de empresa no llegan a la mayoría de los ocupados en un momento en el que estos recursos adicionales son más necesarios que nunca, teniendo en cuenta la delicada salud del sistema de pensiones público. Cuando se puso en marcha la reforma, en junio de 2022, apenas un 8,5% de los trabajadores contaba con un plan de empresa, pero tres años después el porcentaje ha dado pasos tímidos hasta situarse en el entorno del 15% de los ocupados. De poco más de 1,9 millones de beneficiarios se ha pasado a algo más de 2,9 millones.

Aportaciones brutas a planes de pensiones En millones de euros Sistema individual Empleo Aportación máxima anual Total 2020 8.000€ 1.223 5.537 4.314 2.560 2021 3.788 1.227 2.000€ 1.710 1.145 2022 2.855 1.500€ 1.298 1.548 2.846 2023 1.500€ 1.594 1.612 3.206 2024 1.500€ Fuente: Inverco / ABC Aportaciones brutas a planes de pensiones En millones de euros Aportación máxima anual Sistema individual Empleo Total 2020 8.000€ 1.223 5.537 4.314 2.560 2021 2.000€ 3.788 1.227 1.710 1.145 2022 1.500€ 2.855 1.298 1.548 2.846 2023 1.500€ 1.594 1.612 3.206 2024 1.500€ Fuente: Inverco / ABC

Los partícipes experimentaron una importante subida en 2024, debido a la implementación del plan de pensiones sectorial de la construcción, que cuenta con 763.134 beneficiarios, y los 58.067 nuevos en los planes de autónomos. Y las aportaciones anuales apenas se han movido al alza en cuatro años en 400 millones, la mayoría también por la construcción y los autónomos.

Las cifras son muy raquíticas si se tiene en cuenta que la población cubierta por estos planes complementarios vinculados al empleo deben situarse en los citados 10 millones en cinco años y extenderse al 80% de la población ocupada en el largo plazo. Es decir, si se quiere cumplir con la reforma de pensiones y con lo pactado con las autoridades europeas, siete millones de trabajadores más deberían adherirse a los productos de ahorro de empresa.

Para extender su uso, el Gobierno se comprometió en 2022 a desplazar «la fiscalidad entonces favorable de los planes de pensiones individuales hacia los planes de empleo pactados en la negociación colectiva. En línea con ese propósito, los Presupuestos incluyeron un nuevo golpe al ahorro privado: el máximo a aportar a los planes de pensiones individuales se redujo hasta 1.500 euros. Llovía sobre mojado, ya que el Gobierno ya había recortado esta cifra de 8.000 a 2.000 euros, pese a peticiones del sector para que se revisará al alza.

Los rescates, maltratados

La reducción de los planes privados llevó aparejado un incremento en la aportación máxima en los de empresa, de 8.000 a 8.500 euros. Sin embargo, la fiscalidad de estos productos sigue siendo un factor que desincentiva su uso. A diferencia del resto de instrumentos de ahorro, cuando se rescata un plan de pensiones, los ingresos percibidos tributan como rentas del trabajo, sin tener en cuenta que una buena parte de ese dinero corresponde a los rendimientos y debería tributar como rentas de ahorro. En la práctica la diferencia es notable para el bolsillo, teniendo en cuenta que mientras las rentas del trabajo pueden llegar a tributar más del 50%, dependiendo de las comunidades autónomas, las del ahorro como máximo alcanzan el 26%. El País Vasco va a poner fin a esta injusticia tributaria y a partir del 1 de enero de 2026, la parte de la prestación que corresponda a la rentabilidad obtenida (es decir, a la diferencia entre el total de los derechos económicos y las aportaciones y contribuciones realizadas) tributará como rendimiento de capital mobiliario en la base imponible del ahorro, en lugar de como rendimiento del trabajo.

Falta de compromiso

No se han mejorado estos productos colectivos, y el hachazo a los planes individuales ha espantado el ahorro. En los últimos cuatro años se ha recortado en 10.000 millones. El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, criticó esta semana la reforma de pensiones, que calificó de «fracaso» en lo que respecta al fomento de los planes de pensiones de empleo. Destacó que ni tres millones de trabajadores están en el sistema frente a los 11 que pretendía Escrivá y que el patrimonio gestionado apenas supone el 3% del PIB, lejos del 30% proyectado para el final de la década.

Martínez-Aldama destacó la falta de compromiso del sector público con el desarrollo del denominado segundo pilar de las pensiones, tras recordar que desde 2010 la propia Administración no aporta a su propio plan para los empleados públicos.