Fedea plantea un recargo en el IRPF para pagar las pensiones

Reclama cambios de «de inmediato» para controlar el gasto tras la reforma de Escrivá y apunta a poner en marcha un sistema de cuentas nocionales

La fundación proyecta un gasto del 18,5% del PIB en 2050 y un déficit superior al 8% si no se corrige la senda actual, lastrada por la indexación de las nóminas al IPC, que defiende sólo para las mínimas

La renta de los jóvenes cae un 3% desde la Gran Recesión y sube un 18% la de los jubilados

Fedea sostiene que sólo las pensiones mínimas deben revalorizarse con la inflación
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Fedea urge a replantear «de inmediato» la última reforma de pensiones emprendida por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por entender que las medidas aprobadas agravan los problemas de sostenibilidad al elevar «considerablemente» el gasto sin compensaciones suficientes ni por la vía ... de los ingresos ni por la del ahorro. Entre las propuestas que plantea está un recargo proporcional en la cuota estatal del IRPF para compensar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Asegura que tras los cambios emprendidos el sistema necesitará aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado y sostiene que una de las fórmulas podría ser un recargo proporcional sobre el IRPF. Destaca que este tributo es el más equitativo y que ayudaría a visualizar los costes reales del sistema de pensiones, lo que podría hacer «más sencillo políticamente» la introducción de medidas de control del gasto.

