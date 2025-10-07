Suscribete a
40.000 millones de los impuestos ya van a pagar pensiones, un 16,2% más

El récord de ingresos por cotizaciones, que crecen un 7%, no es capaz de hacer frente a los gastos, lastrados por la indexación de las nóminas al IPC y el desembarco de los 'boomers'

Fedea plantea un recargo en el IRPF para pagar las pensiones

Un grupo de mujeres en un mercado en Córdoba
Un grupo de mujeres en un mercado en Córdoba
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Los ocho primeros meses del año dejan un panorama inquietante para el sistema de pensiones, en el que ya han aterrizado, aún de una forma suave, la generación del 'baby boom'. Los últimos datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social reflejan cómo ... cada vez es más necesario el recurso a los impuestos para pagar a los jubilados y que durante este periodo el sistema ha necesitado 5.500 millones más que hace un año, lo que ha elevado la factura extra para pagar las jubilaciones por encima de los 40.000 millones de euros. Una cifra que ya apunta a que a final de año el sistema requerirá más de 50.000 millones para afrontar los desembolsos en pensiones, que superarán con holgura los 200.000 millones.

