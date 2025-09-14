Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Caos en los controles del aeropuerto de Barajas por la huelga del personal de seguridad

La patronal francesa anuncia movilizaciones nacionales contra las subidas de impuestos

Macron y el nuevo primer ministro Lecornu deberán abordar un nuevo frente tras las protestas por los recortes

La agencia Fitch rebaja la confianza internacional en la economía de Francia

El primer ministro francés Sebastien Lecornu
El primer ministro francés Sebastien Lecornu AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Medef (Movimiento de las empresas de Francia), la patronal francesa, ha lanzado una advertencia grave al gobierno de Sébastien Lecornu: «Organizaremos una gran movilización nacional si aumentan los impuestos que pesan sobre las empresas».

Se trata una novedad alarmante. A los cinco días ... de su nombramiento, el tercer nombramiento de un jefe de gobierno, en un año corto, Lecornu es víctima de una contestación callejera y global creciente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app