La jornada de bloqueo de Francia termina en una batalla campal en París

A última hora de la tarde de este miércoles, el movimiento 'Bloquons tout' («Bloqueémoslo todo») se transformó en una batalla campal entre grupúsculos radicales y las fuerzas del orden en varios puntos estratégicos de París.

Tras los enfrentamientos violentos, con incendios y saqueos, en ... Les Halles (antiguos mercados), Chatelet (corazón histórico de la capital), la Estación del Norte (una de las estaciones con más tráfico ferroviario de Europa), y varios institutos de enseñanza media del norte de París, el Ministerio del Interior ordenó el estacionamiento próximo al Elíseo, residencia del jefe del Estado, de varios blindados militares del tipo 'Centauro' utilizados por la gendarmería nacional en casos de violencia grave.

Los alrededores del Palacio de Matignon, residencia del primer ministro, fueron igualmente «blindados» para evitar disturbios imprevisibles cuando Sébastien Lecornu, el nuevo jefe de Gobierno, ha iniciado sus primeros contactos para intentar formar un nuevo Gobierno «lo antes posibles».

Noticia Relacionada Macron busca aplacar la crisis política con la elección del conservador Sébastien Lecornu Juan Pedro Quiñonero Resuelta la incógnita sobre el nuevo primer ministro, Francia afronta este miércoles una jornada de bloqueos

En el Forum de Les Halles, una gran mayoría de comercios decidieron cerrar durante toda la tarde, ante el inicio de ataques violentos y saqueos. Entre la iglesia de Saint-Eustache, donde fue bautizado Luis XIV, y la rue Saint-Denis, en otro tiempo prostibularia, los choques entre manifestantes y gendarmes fueron constantes durante varias horas.

En Chatelet, donde se cuentan varios teatros célebres, manifestantes radicales metieron fuego a un bar-restaurante. Mientras los bomberos actuaban con celeridad, los antidisturbios procedieron a la 'limpieza' de los alrededores, con borras y gases lacrimógenos.

En la Plaza de la República, uno de los lugares 'canónicos' del París 'revolucionario', las fuerzas del orden terminaron por imponer una paz 'precaria', seguida de un rosario de bailongos de corte festivo.

La jornada de protestas en Francia se ha saldado con violencia y casi 300 detenidos en todo el país REUTERS

En el resto de Francia, la jornada convocada por el movimiento 'Bloquons tout' (Bloqueémoslo todo) no consiguió el objetivo esperado –bloquear Francia–, pero dio muestras de una 'salud' inquietante para Emmanuel Macron, blanco privilegiado de la cólera popular: el tráfico ferroviario nacional estuvo bastante perturbado; las manifestaciones en las grandes ciudades de provincias consiguieron movilizar a decenas de miles de manifestantes; los enfrentamientos entre grupúsculos radicales y fuerzas del orden se sucedieron a lo largo de todo el día.

La movilización, fuera de lo común de unos 80.000 gendarmes, sin contar antidisturbios, bomberos y policías municipales; consiguió evitar los escenarios más peligrosos. Pero el «bautismo de fuego» de 'Bloquons tout' (Bloqueémoslo todo) augura nuevas jornadas de protesta a lo largo de todo el otoño, cuando la crisis política sigue su incierto curso.