Suscribete a
ABC Premium

La jornada de bloqueo de Francia termina en una batalla campal en París

El «bautismo de fuego» de 'Bloquons tout' (Bloqueémoslo todo) augura nuevas jornadas de protesta a lo largo de todo el otoño, cuando la crisis política sigue su incierto curso

Francia vive una jornada de bloqueos y protestas contra Macron lideradas por el movimiento 'Bloquons tout'

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La jornada de bloqueo de Francia termina en una batalla campal en París
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A última hora de la tarde de este miércoles, el movimiento 'Bloquons tout' («Bloqueémoslo todo») se transformó en una batalla campal entre grupúsculos radicales y las fuerzas del orden en varios puntos estratégicos de París.

Tras los enfrentamientos violentos, con incendios y saqueos, en ... Les Halles (antiguos mercados), Chatelet (corazón histórico de la capital), la Estación del Norte (una de las estaciones con más tráfico ferroviario de Europa), y varios institutos de enseñanza media del norte de París, el Ministerio del Interior ordenó el estacionamiento próximo al Elíseo, residencia del jefe del Estado, de varios blindados militares del tipo 'Centauro' utilizados por la gendarmería nacional en casos de violencia grave.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app