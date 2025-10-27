Suscribete a
La nueva era de la defensa agiganta los horizontes de la industria de los drones

Aunque aún falta músculo para fabricar en serie, España está consolidando un sólido ecosistema empresarial e innovador en torno a unas aeronaves que son el eje central del rearme estratégico europeo

María José Pérez-Barco

La industria de drones española coge rumbo hacia altos vuelos. Ya hemos visto estos artilugios transportando material sanitario entre hospitales, detectando plagas en cultivos o fumigando campos, inspeccionando aerogeneradores e infraestructuras críticas y sobrevolando incendios para proporcionar datos en tiempo real sobre el alcance de ... las llamas. Ahora estos ingenios entran en una nueva era. Los hemos visto en plena acción en la guerra de Ucrania. Artilugios más baratos que un misil o un avión de combate, y que no ponen en riesgo la vida de ningún piloto.

