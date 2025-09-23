Una noche de hotel es un 42% más cara que antes de la pandemia, hasta los 155 euros de media en agosto

De la pandemia a esta parte, pasar las vacaciones de verano en un hotel se ha convertido en una misión imposible, tanto que cada vez más españoles optan por evitar este mes del año para hacer sus escapadas. Exactamente, y según los datos de ... avance de la encuesta de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el octavo mes del año los hoteles españoles facturaron el récord de 155 euros por habitación, cifra que supone un encarecimiento del 6,1% en un año y del 42% desde 2019.

Tras estos datos se esconde el sensacional 'boom' del turismo internacional tras el fin de los confinamientos por la pandemia, que ha convertido la cifra de los cien millones de visitantes en el nuevo hito que se ha propuesto el sector para este año. En el sector hotelero, este mes de agosto ha vuelto a ser histórico con 13,8 millones de clientes que en total pagaron por 48,1 millones de noches.

Sin embargo, cuando se distinguen los viajeros extranjeros de los nacionales, resulta los primeros aumentan y los segundos se reducen. Las pernoctaciones de extranjeros en los hoteles españoles no han dejado de escalar desde la pandemia hasta alcanzar el récord de 30 millones en agosto de este año, un 1,7% más que el año pasado, mientras que las de residentes han seguido una evolución contraria en el mismo período, hasta los 17,2 millones en agosto (-0,5% interanual), la cifra más baja desde 2017.

Esto se explica por los precios, que han obligado a los turistas residentes a espaciar sus vacaciones y dejar agosto para los extranjeros, que en la mayoría de los casos son más inmunes a la inflación. Sobre esto último, baste recordar que en el último lustro el IPC se ha disparado un 23% mientras que los salarios solo han subido un 11%. Y en el caso de los hoteles, la escalada es mucho más acusada.

Como ya se ha avanzado, antes de que estallara la pandemia hacer una escapada a un hotel en agosto era un 42% más barato. Y aunque las cifras son más espectaculares en el octavo mes del año, es un problema que se ha extendido a todo el verano. En julio, los hoteles costaron de media 146 euros por noche, y en junio, 129 euros. Es decir, que las pernoctaciones hoteleras cierran el verano en una media de 143 euros al día, un 41% más que en el mismo período de 2019.

Como es lógico, los datos muestran marcadas diferencias entre las regiones turísticas y las de interior. En la Costa del Sol los hoteles estuvieron en una media de 212 euros por noche en agosto; en Mallorca, a 189 euros; en Gran Canaria, a 150 euros; en Tenerife, a 149; y en Barcelona, a 163 euros. Lo preocupante, quizá, es que también en las zonas menos expuestas al turismo internacional los precios están disparados. En el octavo mes del año, pasar una noche de hotel en Cantabria costó 137 euros de media; en Asturias, 120 euros; en Huesca, 94 euros; y en Guadalajara, por ejemplo, 86 euros. Y esto no evitó que los hoteles españoles lograran cubrir el 75,5% de las plazas ofertadas, cifra que en Baleares escala al 89,6%, en Canarias al 82% y en Andalucía al 71%.