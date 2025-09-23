Suscribete a
verano de récord

Una noche de hotel es un 42% más cara que antes de la pandemia, hasta los 155 euros de media en agosto

Las pernoctaciones de residentes caen un 0,5% mientras las de extranjeros suben un 1,7%, hasta el récord de 30 millones

Fuga de turismo nacional al extranjero por los altos precios de los alojamientos

Equipajes y turistas en la recepción de un hotel de Córdoba
Equipajes y turistas en la recepción de un hotel de Córdoba ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

De la pandemia a esta parte, pasar las vacaciones de verano en un hotel se ha convertido en una misión imposible, tanto que cada vez más españoles optan por evitar este mes del año para hacer sus escapadas. Exactamente, y según los datos de ... avance de la encuesta de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el octavo mes del año los hoteles españoles facturaron el récord de 155 euros por habitación, cifra que supone un encarecimiento del 6,1% en un año y del 42% desde 2019.

