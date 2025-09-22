Suscribete a
Marc Murtra proyecta un nuevo negocio de ciberseguridad sobre los cimientos de Telefónica Tech

Con el plan estratégico que la teleco presentará el 4 de noviembre, se pretende apostar por sectores con mayor margen de beneficio y donde las inversiones públicas están en alza

Murtra señala su gran prioridad al frente de Telefónica: «Europa, Europa y más Europa»

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, el pasado 10 de abril en su primera junta de accionistas
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, el pasado 10 de abril en su primera junta de accionistas IGNACIO GIL
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

La expectación entre accionistas y analistas del mercado no para de crecer ante las nuevas líneas estratégicas que Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre en el marco del proceso interno de revisión de todos sus negocios que lanzó nada más llegar a la ... presidencia de Telefónica, Marc Murtra. Fue el pasado 27 de febrero, poco después de haber presentado los resultados anuales correspondientes al 2024, cuando Murtra —nombrado el 18 de enero de este año– daba su primera rueda de prensa como presidente de la operadora española para comentar las cifras que registró el año pasado y para, precisamente, avisar de que el rumbo de la compañía con él al frente daría carpetazo definitivo a la era de José María Álvarez-Pallete con una profunda revisión de todo el grupo.

