Marc Murtra proyecta un nuevo negocio de ciberseguridad sobre los cimientos de Telefónica Tech

La expectación entre accionistas y analistas del mercado no para de crecer ante las nuevas líneas estratégicas que Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre en el marco del proceso interno de revisión de todos sus negocios que lanzó nada más llegar a la ... presidencia de Telefónica, Marc Murtra. Fue el pasado 27 de febrero, poco después de haber presentado los resultados anuales correspondientes al 2024, cuando Murtra —nombrado el 18 de enero de este año– daba su primera rueda de prensa como presidente de la operadora española para comentar las cifras que registró el año pasado y para, precisamente, avisar de que el rumbo de la compañía con él al frente daría carpetazo definitivo a la era de José María Álvarez-Pallete con una profunda revisión de todo el grupo.

Entonces, el flamante presidente de Telefónica reiteraba una y otra vez ante las preguntas insistentes de los periodistas allí congregados que «próximamente vamos a someter a todos nuestros negocios a una revisión estratégica. Veremos qué conclusiones sacamos, pero siempre haremos lo que decida el consejo». Y en esas siguen, pero ya por poco tiempo.

Ahora bien, en dicha revisión estratégica, Murtra explicaba que Telefónica valoraría los «cambios que están ocurriendo» para adaptar su rumbo a los nuevos contextos. «Tenemos que entender el balance riesgo/retorno y asumir riesgos donde haga falta», detallaba, acompañado aquel día por Ángel Vilá, entonces consejero delegado –hoy Emilio Gayo–, y Laura Abasolo, directora general de Finanzas y Control y responsable de Hispanoamérica, en concreto los dos altos ejecutivos que le arroparán el próximo 4 de noviembre.

Sectores con más margen de beneficios

Así, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de los trabajos y planteamientos del presidente de la operadora junto a su renovado equipo, el futuro de la compañía no pasa por sumar más líneas móviles o contratos de televisión de pago, sino que estará mucho más ligado a sectores en los que el margen de beneficio es mayor y donde las inversiones públicas están en alza.

Por ello, Murtra y su directiva han trabajado durante todos estos meses en estudiar y analizar con asesores externos el campo de la Defensa ligada a la Tecnología, concretamente la Ciberseguridad, uno de los sectores que conoce muy bien el propio presidente de la teleco tras su paso por la presidencia de Indra durante prácticamente cuatro años.

La intención es poner todo el conocimiento de la compañía y el suyo propio al servicio de las Telecomunicaciones, la gestión de redes y la Ciberseguridad. Y es en estas áreas donde Telefónica Tech, su división de tecnología, puede jugar un papel determinante, ya que su situación actual no termina de convencer a Murtra.

Para los expertos del sector consultados por este periódico, el gran problema de dar salida a Telefónica Tech es que carece de cuenta de resultados propia –depende estructuralmente de España– y por ello cuantificar su valor en el mercado resulta una tarea compleja. De ahí, que muchos de estos expertos hablasen de que sus planes pasaran por que Telefónica España absorbiera la división Tech y que esta opere desde ya bajo la marca de la filial nacional.

Los mismos analistas del mercado coinciden que junto al hándicap de que la división Tech adolece de cuenta de resultados propia y es de muy compleja valoración en el mercado sin parámetros cotejables, se suma el hecho de que el negocio de la Ciberseguridad y la Ciberdefensa está controlado a nivel mundial por la tecnología y las licencias de uso de EE.UU. e Israel, países ambos con los que el Gobierno de Sánchez no atraviesa precisamente su mejor momento, situación especialmente delicada al tratarse de una compañía la española cuyo accionista de referencia es la pública SEPI. La Ciberseguridad mueve más de 210.000 millones de euros anuales a nivel mundial, y en España unos 2.500, con crecimientos de doble dígito. El pastel es jugoso, pero las relaciones internacionales del Ejecutivo de Sánchez y sus vínculos con China, Huawei y Venezuela son una auténtica losa para cualquier desarrollo estratégico posible, según apuntan los expertos.

No obstante, para estudiar todas las opciones posibles, en marzo de este año, uno de sus fichajes estrella fue Sofía Collado, como nueva responsable de la división de tecnología, sustituyendo a José Cerdán. Collado es una directiva de la total confianza de Murtra, ya que previamente fue directora de Recursos Humanos en Indra, y anteriormente, directora global de Recursos Humanos en su filial tecnológica, Minsait.

Según las fuentes consultadas, el presidente de la operadora se ha mostrado poco impresionado con el desempeño de este área desde su llegada y está decidido a reestructurarla sí o sí, e incluso en algún momento ha pensado –argumentan– venderla por partes o entera dentro del plan estratégico que se está ultimando.

Telefónica Tech fue concebida durante la presidencia de José María Álvarez-Pallete como una apuesta estratégica para diversificar los ingresos del grupo y reducir la dependencia de los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Actualmente, Tech genera alrededor de 2.000 millones de euros anuales –2.025 millones a cierre de 2024–, unos ingresos que están muy por debajo de los más de 42.000 millones que representa el conjunto del grupo, dependiente, sobre todo, de sus servicios tradicionales.

Actor relevante

De hecho, el crecimiento del área –en el ejercicio pasado facturó en el entorno del 10%– se ha antojado insuficiente para Murtra desde que se pusiera en revisión. El presidente quiere que Telefónica sea un actor relevante en la necesaria consolidación de las tecnológicas europeas para así competir con las grandes norteamericanas y chinas, y cree que ha llegado la hora de pisar el acelerador. Una estrategia que no se limitará a España, si no que se abre a sus otros tres grandes mercados: Brasil, Reino Unido y Alemania.

Telefónica Tech es aún a día de hoy la unidad de negocios digitales del grupo, dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas para empresas, administraciones públicas y organizaciones de todo el mundo. Su misión es impulsar la transformación digital mediante la integración de tecnologías como inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, computación en la nube (cloud), Internet de las Cosas (IoT), Big Data y blockchain. Atiende a más de 5,5 millones de clientes en 175 países.

Dentro de Tech, los ingresos de Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech y Telefónica IoT & Data Tech ascendieron a 1.821 millones de euros y 246 millones en 2024, respectivamente. Según cifras de la propia operadora, en la filial trabajan alrededor de 7.000 empleados.

Rumores sobre compra Vodafone España

Mientras tanto, de fondo el insistente rumor sobre el presunto interés de Telefónica por hacerse con Vodafone España. De hecho, en el mercado mantienen la incertidumbre respecto a si se incluirá alguna referencia o decisión de cara al nuevo plan estratégico de la compañía. Ninguno de los implicados ha confirmado la potencial operación, si bien Vodafone lo ha calificado de «noticias infundadas» y el presidente de Telefónica como de «especulación».

De realizarse la operación, Telefónica volvería a tener una cuota de mercado dominante en España. Y Zegona, actual dueño de Vodafone España, completaría por la vía rápida su habitual 'modus operandi': comprar, revalorizar y vender con plusvalía. Pero, de momento, no hay ninguna declaración oficial al respecto.