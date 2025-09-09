Telefónica intensifica su 'lobby' en Bruselas con la vista en fusiones

La llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica ha supuesto un cambio de dinámicas y discurso en la histórica compañía española. Su deseo, volver a ser una empresa influyente y protagonista. Y para ello ha desplegado una intensa agenda de 'lobby' ... en la Unión Europea, que es la Administración que a la vista de sus declaraciones más atenaza sus planes por los problemas regulatorios para impulsar las fusiones.

Murtra ha machacado prácticamente desde su desembarco el mensaje de que España y Europa necesitan grandes operadores de telecomunicaciones. El ejecutivo repite casi en cada intervención el problema de la pérdida de competitividad en el UE frente a otros territorios como Estados Unidos y China, y su receta de que Europa lo que debería hacer es redefinir su legislación para permitir que se creen campeones europeos. Su meta está en lograr un marco regulatorio que favorezca las fusiones. Entre sus argumentos, igual que en el resto de las empresas, siempre está que con mayor escala se promueve la tan necesaria inversión en redes de telecomunicaciones, y que todo ello acaba resultando beneficioso para el consumidor.

Noticia Relacionada El Gobierno intensifica el uso del escudo antiopas y suma 338 intervenciones Daniel Caballero El Ejecutivo escrutará la entrada de Turkish Airlines en Air Europa, bajo la lupa por los lazos otomanos con Rusia

Bajo este contexto de falta de competitividad, inversiones crecientes y necesidad de consolidar el sector vía fusiones y adquisiciones, la Telefónica de Murtra ha disparado sus actividades de presión en Europa. Según los registros oficiales de Bruselas, altos ejecutivos de la compañía se han reunido en 23 ocasiones con miembros de la Comisión, máximo en los primeros nueve meses de un año desde que hay registros; por ponerlo en contexto, en todo 2024 solo celebraron dos encuentros y en 2023 fueron 16. Las citas que ha tenido abarcan desde jefes de unidad, hasta directores generales, altos funcionarios...

En marzo, la compañía comenzó ya los encuentros relacionados específicamente con la situación del sector, las redes, la competitividad... A principios de marzo, Telefónica se reunió con la directora general adjunta de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología para abordar las prioridades de la Comisión Europea en materia de política tecnológica.

Días más tarde, la compañía mantuvo otros dos encuentros para tratar temas, en concreto, de simplificación regulatoria y políticas de competencia y digitales. En este caso, se reunió con miembros del gabinete del comisario Valdis Dombrovskis, que se encarga de Economía, Productividad y Simplificación, y de la vicepresidenta Henna Virkkunen, que tiene competencias en Soberanía Tecnológica.

En abril, la teleco española se vio con miembros del gabinete del comisario Michael McGrath, que abarca Democracia, Justicia, Estado de Derecho y protección al consumidor, para abordar asuntos de datos y simplificación regulatoria. En ese mismo mes, Telefónica mantuvo otra reunión con el gabinete de la vicepresidenta de Competencia Teresa Ribera; la temática, la situación del sector y asuntos de competencia.

Las presiones en Europa se dan en medio de los rumores de compra sobre Vodafone y una posible ampliación de capital

En mayo, la compañía volvió a citarse con miembros de la división de Competencia de la Comisión Europea para tratar, de nuevo, aspectos de competencia. En este caso, en el registro figura que por parte de Telefónica acudieron altos cargos de la compañía en la materia y en regulación corporativa. En el sexto mes del año, la teleco tuvo un encuentro con miembros del gabinete de la comisaria Ekaterina Zaharieva, que lleva Startups, Investigación e Innovación.

Del total de reuniones que ha mantenido la Telefónica de Murtra con miembros de la Comisión Europea, un total de siete se enmarcan dentro de esa agenda de competitividad y consolidación del sector que mantiene la compañía. Aparte de estos encuentros, la empresa ha mantenido citas con altos miembros de Bruselas para abordar temas como la fiscalidad, la sostenibilidad, Ucrania...

Operación Vodafone

Así las cosas, todo este amplio despliegue de actividades de presión en Bruselas llega bajo los rumores de que Telefónica estaría preparando la compra de Vodafone España.

Asimismo, se ha publicado en medios de comunicación que la compañía estaría preparando una ampliación de capital, dinero que podría usar para esa adquisición si llegara a concretarse. Y, de hecho, apuntaban las informaciones a que ya contaría con el OK de sus grandes accionistas: el Gobierno, Criteria Caixa y los saudíes de STC. Con todo, hasta la fecha Murtra siempre se ha referido al interés por Vodafone como una «especulación», aunque de sus palabras y de su actividad en Bruselas, el mercado entiende que está ya preparando el terreno.