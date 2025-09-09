Suscribete a
Telefónica intensifica su 'lobby' en Bruselas con la vista en fusiones

Se han reunido más de 20 veces con miembros de la Comisión Europea desde que Murtra se convirtió en presidente

Las telecos europeas exigen una reforma total de la legislación para impulsar las fusiones

Marc Murtra, presidente de Telefónica desde el pasado enero
Daniel Caballero

