La moratoria antidesahucios, en el aire con 60.000 lanzamientos de inquiokupas pendientes

La medida podría entrar en su sexto año en vigor, mientras los caseros piden su final y denuncian la inacción de los Servicios Sociales para ofrecer alternativas a los arrendatarios

La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con provocar otra fuga masiva de oferta de pisos

Cientos de vecinos y activistas se concentran frente a la Casa Orsola efe
Antonio Ramírez Cerezo

La amenaza de una nueva prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables lleva al límite de la paciencia a cientos de propietarios que llevan desde el estallido de la pandemia en 2020 sin poder recuperar su vivienda. Sumar o Unidas Podemos, ... principales defensores de la medida, podrían volver a presionar para que a final de año se extienda la norma otros doce meses, como ya lograron forzar en el decreto escoba aprobado en Consejo de Ministros a finales de 2024. Las plataformas proinquilinos cifran en cerca de 60.000 el número de lanzamientos (equivalente al 25% del total de los decretados entre 2020 y 2024) que se desatarían si cae la norma, mientras que el 'lobby' de propietarios de vivienda en alquiler Asval, rebaja esa cifra al 12% del total de los procedimientos existentes, según lo cotejado con sus asociados.

