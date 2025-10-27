Suscribete a
La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con provocar otra fuga masiva de oferta de pisos

El sector duda de la legalidad de la medida con la que Sumar presiona al PSOE para aprobar inmediatamente

La gran revisión de alquileres dispara los demandantes de compra de vivienda y tensa los precios

Edificio de pisos en alquiler en Madrid
Edificio de pisos en alquiler en Madrid Jaime garcía
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Sumar y PSOE discuten una nueva intervención de los alquileres que, a ojos de los propietarios y el sector residencial, puede acabar por dinamitar el mercado. El partido de Yolanda Díaz quiere coger la batuta de la vivienda en el seno del Ejecutivo por sus ... discrepancias con la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, -de la que han pedido incluso su dimisión- y ha dado un ultimátum a sus socios para congelar los precios de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses, que son más de 300.000, pues coincide con que son los arrendamientos que se firmaron tras lo peor de la pandemia, en la gran vuelta a la oficina. El sector avisa que, de salir adelante la medida, podría volver a producirse otra salida masiva de pisos del mercado como viene ocurriendo desde que en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez empezara a regular los alquileres.

