Madrid paga la factura más alta de Europa por el clima extremo

España asume el 30% del coste de toda la UE por las catástrofes naturales en 2024

El 95% de las áreas quemadas no tienen seguro: «¿A mí quién me paga el bosque?»

Un bombero actúa en el incendio de El Payo (Salamanca)
Un bombero actúa en el incendio de El Payo (Salamanca)
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

La Comunidad de Madrid es la región de la Unión Europea que pagará la factura económica más alta por los episodios climáticos extremos que se han producido este verano (sequías, inundaciones o incendios). Concretamente, la ola de calor que nuestro país acaba de dejar ... atrás le ha restado 3.234 millones de euros a la economía de la comunidad autónoma, o 455 euros por madrileño. Esto supone un 1,14% del valor añadido bruto (el valor de la producción menos los costes) que generó la región en 2024.

