La Justicia belga acumula 200 millones en embargos para España por los laudos renovables

La intervención de los pagos a Enaire se han convertido en algo habitual

El Gobierno mantiene la estrategia de no abonar los laudos que pierde

Raúl Masa

Los problemas derivados de la retirada de las ayudas a las renovables que se otorgaron en la pasada década no dejan de crecer. Los fondos que entonces invirtieron cantidades millonarias, y más tarde vieron como se quedaban sin las primas que se habían prometido, ... ahora reclaman lo suyo. En este contexto, cada uno se las apaña como puede para recuperar parte del dinero. Un filón que han encontrado es el embargo sobre bienes o dinero que reciben algunos organismos españoles.

