Suscribete a
ABC Premium

El gran misterio sobre la factura de la luz: ¿subirá o bajará el próximo año?

Gobierno y Competencia han subido la parte fija del recibo para financiar redes y renovables, pero el Ministerio de Aagesen dice que se abaratará

La CNMC plantea subir la luz en 2026 para reforzar la red eléctrica

Los consumidores expectantes con el recibo
Los consumidores expectantes con el recibo VALERIO MERINO
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La factura de la luz se mantiene como una importante carga para las familias españolas. El gasto medio anual, dependiendo de la potencia contratada y el consumo, puede variar entre los 700 y 1.000 euros. Para las empresas e industrias también supone una ... partida clave en sus costes. Por eso, todos los movimientos que se produzcan afectan de manera directa. Aunque en estas últimas semanas hay dudas sobre lo que realmente puede suceder a partir del 1 de enero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app