El gran misterio sobre la factura de la luz: ¿subirá o bajará el próximo año?

La factura de la luz se mantiene como una importante carga para las familias españolas. El gasto medio anual, dependiendo de la potencia contratada y el consumo, puede variar entre los 700 y 1.000 euros. Para las empresas e industrias también supone una ... partida clave en sus costes. Por eso, todos los movimientos que se produzcan afectan de manera directa. Aunque en estas últimas semanas hay dudas sobre lo que realmente puede suceder a partir del 1 de enero.

Una incertidumbre que ha sembrado el Gobierno al asegurar que el conjunto del recibo será más barato en 2026. Esta situación se daría bajo unas condiciones concretas que nadie puede asegurar.

Para entender qué pasa con la factura de la luz hay que tener en cuenta su composición –así como el tipo de contrato (si es mercado libre o regulado)–, y quién puede meter mano en cada concepto. Sobre la parte variable, el coste de la energía, es decir, lo que cuesta la luz en el mercado mayorista es la clave, y varía en función del uso eléctrico que se hace. Simple. Esto afecta más a quienes están en el modelo regulado (PVPC), aunque también se trasladan a quienes negocian el recibo con su compañía eléctrica.

Luego hay una parte fija, peajes y cargos –que puede suponer entre el 25-35% del total, dependiendo del tipo de contrato–, de los que se encargan la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno, respectivamente, y que ambos han propuesto que suban para el año que viene. Esto quiere decir que con una misma potencia contratada y un similar consumo de luz, un usuario pagará más.

55 €/MWh El Gobierno interpreta que si el coste del megavatio se sitúa en esa franja, o por debajo, el coste final del recibo podría bajar; pero eso no se sabe

En concreto, la CNMC ha propuesto una subida de los peajes eléctricos del 4,1% para el conjunto del sistema. El dinero que se recauda, que este próximo año aumenta cerca de 300 millones con respecto al ejercicio anterior –y por eso subirá la factura–, se utiliza para mejorar las redes eléctricas, tanto las de transporte, que controla Red Eléctrica; como la distribución, que está en manos de múltiples compañías, aunque principalmente se encargan Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una propuesta de subida que supera el 10% en los cargos. Con ese dinero recaudado se financian algunas tecnologías de producción eléctrica, entre ellas cierta tipología de renovables. Otra parte va a reducir la deuda que genera el propio sistema, y también se destina parte del cobro en las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares.

Por último están los impuestos sobre la electricidad y el IVA, a lo que hay que añadir el impuesto de la producción eléctrica, que si bien se dirige a las empresas, lo traspasan a los consumidores. Y a todo esto hay que añadir el propio margen de comercialización de las compañías por los servicios prestados.

¿Por qué dice el Gobierno que baja?

La semana pasada fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica trasladaron la idea de que, gracias a que los precios mayoristas del mercado eléctrico van a ser más baratos que en 2025, el recibo final será menor. Pero eso se basa, simplemente, en las proyecciones de los mercados a futuro. Un sistema que no entiende de contratiempos ni cambios regulatorios.

Es decir, que si no se da la circunstancia de que baje sustancialmente el precio mayorista, la única certeza por el momento es una subida en la parte fija del recibo que, finalmente, tendrá su impacto en el global de la factura. Además, hay que tener en cuenta que Red Eléctrica sigue operando con el «modo reforzado» la red para evitar apagones, y eso supone un incremento en el precio. Y, sobre este punto, nadie desde el operador del sistema ha confirmado cuándo se pondrá fin.