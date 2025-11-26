Suscribete a
Competencia plantea subir la luz en 2026 para reforzar la red eléctrica

El objetivo es que se integren las renovables y mejore la seguridad de suministro

Desde el mes de enero la parte fija del recibo será más cara para todo tipo de consumidores, sea residencial o empresa

Las redes necesitan dinero GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

El mes de enero del próximo año, como sucede siempre, llegará con dos certezas: un aumento en el número de clientes de los gimnasios —aunque luego duren un par de semanas—, y la subida de precios de muchos servicios. Uno de ellos será la factura ... de la luz. A falta de que sea oficial, ahora se conoce que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una subida de los peajes eléctricos del 4,1% para el conjunto del sistema. Por el momento está en fase de audiencia pública hasta el 2 de diciembre. Pero se espera que sea algo efectivo.

