Suscribete a
ABC Premium

El fondo de rescate para pymes del Gobierno sufre el impago de 14 empresas

Cofides se complica recuperar 143 millones, tras caer 9 empresas en liquidación

Cuatro firmas rescatadas por la SEPI con 203 millones están al borde de la quiebra

Sede de Cofides en Madrid
Sede de Cofides en Madrid ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fondo de rescate para pequeñas y medianas empresas que el Gobierno puso en marcha durante la pandemia teme ya por no recuperar buena parte de los 735 millones de euros prestados a 85 empresas en 2021 y 2022. El conocido oficialmente como Fondo ... de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 (Fonrec) gestionado por Cofides (Ministerio de Comercio) ha puesto ya en vigilancia el 24% del total del dinero que tiene que reembolsarse en un momento en el que 14 de las compañías apoyadas tienen la deuda ya vencida, la mayoría de ellas ya quebradas y en fase de liquidación, según reconoce el ente en las memorias del Fonrec de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app