El fondo de rescate para pymes del Gobierno sufre el impago de 14 empresas

El fondo de rescate para pequeñas y medianas empresas que el Gobierno puso en marcha durante la pandemia teme ya por no recuperar buena parte de los 735 millones de euros prestados a 85 empresas en 2021 y 2022. El conocido oficialmente como Fondo ... de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 (Fonrec) gestionado por Cofides (Ministerio de Comercio) ha puesto ya en vigilancia el 24% del total del dinero que tiene que reembolsarse en un momento en el que 14 de las compañías apoyadas tienen la deuda ya vencida, la mayoría de ellas ya quebradas y en fase de liquidación, según reconoce el ente en las memorias del Fonrec de 2024.

El Fondo de Cofides, dotado inicialmente con 1.000 millones, fue puesto en marcha por el Gobierno en marzo de 2021 para ayudar a pymes que no eran consideradas estratégicas y que por tanto no podían acudir al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI. Se abrió además para canalizar algunas ayudas que rechazaba el Fasee porque no se ajustaban a sus criterios o porque requerían de un capital menor al que podía dar como mínimo el holding de Hacienda (25 millones de euros). De manera que algunos expedientes que empezaron a ser estudiados por la SEPI se acabaron derivando a Cofides en un contexto en el que además el Fasee tenía paralizadas numerosas operaciones por la crisis interna generada por el polémico rescate a Plus Ultra en 2021.

El fondo de Cofides, sin embargo, se mostró mucho más ágil desde el principio y fue capaz de llegar a las 89 empresas apoyadas en poco más de un año. De los 735 millones financiados, el ente logró recuperar a cierre del año pasado 163 millones de euros. Pero en sus memorias de 2024, el Fonrec reconoce que el mismo ejercicio supuso la materialización del deterioro de las operaciones identificadas como dudosas en 2023 y, el año pasado, nueve grupos empresariales financiados «han pasado a fase de liquidación de sus activos con un total a deber de 70,48 millones de euros». Son empresas que no han logrado reflotar su negocio tras la pandemia y que se suman a otras cinco que o bien están en concurso de acreedores o a las que el Fonrec le ha declarado vencida la deuda por incumplimientos contractuales.

En total son 143 millones de euros los que Cofides calcula que tiene pendientes de cobrar de este elenco de 14 empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones, con un ajuste de valor de 104,47 millones de euros.

La lista de empresas con deuda vencida con el Fonrec la conforman las siguientes: Catering Arcasa (liquidación), Atik Automotive (liquidación), Balenciaga (concurso de acreedores), CSI (liquidación), García Faura (plan de reestructuración impugnado), Green RB Capital (declarado vencido), IMA (concurso), Inverzia (liquidación), INV (liquidación), Norvik (concurso), Navec (liquidación), Nupik (liquidación), Rio Valle (liquidación) y Synthesis Coating Technologies (liquidación).

Ahora, Cofides trata de litigar como acreedor por un dinero que será difícil de recuperar. En el caso de los deudores en fase de liquidación como CSI (debe 2,5 millones), el ente espera reembolsarse parte de la deuda a través del proceso de venta de unos activos de otra sociedad (Umprax S.L.) que los propietarios de la empresa catalana hipotecaron a favor del Fonrec para recibir la ayuda.

En el caso de la compañía Rio Valle, Cofides dice haber recuperado medio millón de euros de los 2,5 que adeudaba tras subastar cuatro activos hipotecados al fondo, aunque a cierre de 2024 no había cobrado un euro de ese dinero.