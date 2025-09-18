La renta de los jóvenes cae un 3% desde la Gran Recesión y sube un 18% la de los jubilados

Las nuevas generaciones vivirán peor que sus padres. Desde la Gran Recesión la reflexión se repite como un mantra en estudios e informes con datos sustentados en las estadísticas. Salarios estancados, precariedad laboral, imposible acceso a una vivienda... El Instituto Juan de Mariana ... ha puesto negro sobre blanco en un estudio sobre «Cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles», en el que se suma a esta corriente de denuncia.

«En las dos últimas décadas, España ha experimentado un fenómeno económico y social tan profundo como silencioso. De forma progresiva y continuada, nuestro país ha sido testigo de la aparición de un desequilibrio de renta y riqueza sin precedentes que deja a las generaciones de mayor edad en una posición mucho más favorable que la de jóvenes», explica el centro de estudios que dirige Manuel Llamas.

Sus tesis las fundamenta con datos recopilados por organismos como el INE, la Seguridad Social, el Banco de España o Eurostat, y sus análisis dejan un conjunto de resultados que, a su juicio, «cuestionan la viabilidad futura del actual paradigma».

Evolución de la renta media real por edades Tomando 2008 como año de referencia (2008=100) Total De 65 y más años De 18 a 64 años De 16 a 29 años 120 110 100 90 80 70 2008 2016 2024 Fuente: Instituto Juan de Mariana con datos de “Encuesta de Condiciones de Vida” / ABC Evolución de la renta media real por edades Tomando 2008 como año de referencia (2008=100) Total De 16 a 29 años De 65 y más años De 18 a 64 años 120 110 100 90 80 70 2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2024 Fuente: Instituto Juan de Mariana con datos de “Encuesta de Condiciones de Vida” / ABC

Entre las principales conclusiones están, por ejemplo, que desde la Gran Recesión en 2008 los ingresos reales de los trabajadores entre 18 a 29 años ha caído un 3%, frente al incremento del 18% que han obtenido los mayores de 65 años. Recuerda el Instituto que las nuevas pensiones de jubilación ya superan el sueldo medio de los menores de 35 años (1.760 frente a 1.670 mensuales).

Otros datos que justifican según el estudio la ampliación de las brecha entre generaciones es la desigualdad de riqueza. Así, en 2002 los menores de 35 años concentraban el 7,5% de la riqueza nacional y en 2022, solo el 2%. En contraste, los mayores de 75 años han aumentado su cuota del 8% al 20% en el mismo periodo. La riqueza mediana de los nacidos en los años 80 es casi un 50% inferior a la de los nacidos en los años 60, concluye el trabajo, en el que se argumenta que los mayores de 65 años tienen una renta un 6,4% superior a la media europea, mientras que los trabajadores perciben un 7,3% menos que sus pares de la Unión Europea.

Según el Instituto Juan de Mariana, desde 2006 solamente los mayores de 65 años han aumentado su consumo real, en un 5%, mientras que los menores de 30 años lo han reducido con fuerza, aminorando su consumo en un 36%. Y todo ha ocurrido con las listas europeas de empleo juvenil abanderadas desde hace década por España. Hoy, la tasa cuadriplica a la que tiene Alemania y supera la media comunitaria en más de diez puntos (un 26,5% frente al 15,1%).

Vivienda inaccesible

Todo ello en un momento en el que la vivienda está al alcance de pocos jóvenes. Recuerda el 'think tank' que el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años y que hoy, menos del 50% de los nacidos después de 1985 lo son. Solo un 20% de los menores de 35 años tiene hipoteca.

Las pensiones centran parte del estudio. Aseguran que el sistema público es insostenible. Recuerdan que según el Colegio de Actuarios de España, en promedio, un jubilado recibe un 62% más de lo que aportó a lo largo de su carrera laboral. Y añaden que la generosidad del sistema hace que el déficit real de la Seguridad Social se haya disparado -ronda el 3,8% del PIB, unos 56.000 millones- y que la deuda acumulada supera los 126.000 millones. «Además, la deuda implícita derivada de las promesas futuras en pensiones sin respaldo financiero equivale al 507% del PIB, el nivel más elevado de la Unión Europea».

El peso de cotizaciones e impuestos

Una idea más para reafirmar sus tesis es «la creciente factura fiscal». El servicio de estudios afirma que desde 2010 las cotizaciones son insuficientes para financiar las pensiones y que «el agujero se cubre con una carga fiscal cada vez más abultada que recae sobre los trabajadores». Según sus datos, la renta dedicada a pagar IRPF y cotizaciones sociales supone ya el 39,5% del coste laboral, frente al 31,8% de la OCDE. Y si se suman el IVA, el IBI y otros gravámenes de referencia, el 'impuestómetro' que elabora el Instituto Juan de Mariana revela una carga fiscal equivalente al 55% del coste laboral de un salario medio.

Otro de sus argumentos para justificar la brecha generacional es que regiones como Asturias han visto crecer su PIB per cápita por el colapso demográfico juvenil, no por dinamismo económico. «En el Principado hay apenas 1,4 cotizantes por cada pensionista y el empleo público crece mientras el privado cae».

Una fractura irreversible

Con el peso de todos estos datos, el Instituto Juan de Mariana concluye que «no se trata de enfrentar generaciones, sino de reflexionar sobre las diferencias económicas que han emergido entre jóvenes y mayores como resultado de un sistema de pensiones cuya financiación descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las anteriores generaciones». Los autores añaden que «entender ahora el problema es vital, puesto que, en caso contrario, la fractura será irreversible».

«Lamentablemente, la discusión económica -dicen- sigue centrada en cómo repartir una tarta económica cada vez más pequeña, destinando las porciones más grandes a los grupos de mayor edad, y no en hacer crecer el tamaño total de la tarta, asegurando al mismo tiempo que los retornos del trabajo no se vean recortados por el coste del sistema de pensiones». Reclaman un «cambio de enfoque», que permita que «en lugar de insistir en redistribuir riqueza en una economía que se empobrece, la meta debe ser la consolidación de un marco dinámico y productivo que permita a todas las generaciones —jóvenes y mayores— alcanzar niveles de vida cada vez más altos y sostenibles a largo plazo».

Y los dardos por la actual situación están centrados en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Mientras el discurso político del Gobierno sigue centrado en cebar un falso relato de desigualdad de clase, los datos muestran que las diferencias económicas más significativas y relevantes en la España de 2025 no son las que separan a ricos y pobres, sino las brechas en la capacidad económica de jóvenes y mayores».