Suscribete a
ABC Premium

Las empresas piden revisar la ley de la reducción de jornada para evitar un caos en la contratación pública

Contratistas del sector servicios piden una reunión con Trabajo para impedir que la norma obligue a una revisión masiva de contratos

Junts condiciona su aval a la reducción de jornada a un pacto con más ministerios

Carrito de un servicio de limpieza en una terminal de Barajas
Carrito de un servicio de limpieza en una terminal de Barajas UGT
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Gran parte de los contratos que gestionan nuestras empresas se adjudicaron con unas determinadas obligaciones de horas de trabajo diarias o semanales, y en función de estas se contrató a la plantilla necesaria. Si ahora se reduce la jornada máxima legal del trabajador habrá ... media hora diaria o 2,5 horas a la semana que tendremos que cubrir. En muchos casos no habrá forma de gestionarlo». La queja la traslada Javier Sigüenza, secretario general de la patronal de las empresas de servicios, Alianzas, y apunta de forma directa a la ausencia total de referencias a la contratación pública en la proyecto de ley sobre la reducción de jornada formulado por el Ministerio de Trabajo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app