Junts condiciona su aval al recorte de jornada a un pacto con más ministerios

Exige medidas para pymes propias de Seguridad Social, como el absentismo; o la productividad, de Economía, porque solo reducir a 37,5 horas de Yolanda Díaz sería contraproducente

Junts deja plantada a Díaz, obligada a paralizar su reducción de jornada por los escándalos judiciales

Las empresas piden revisar la ley de la reducción de jornada para evitar un caos en la contratación pública

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Las posibilidades de que el proyecto de ley de reducción de jornada laboral salga adelante tendrán que pasar no solo por las medidas que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ponga sobre la mesa, sino también por las actuaciones legislativas que deberán ... aportar otros ministros, si la vicrepresidenta segunda quiere atraer a Junts, el grupo parlamentario clave para sacar adelante su proyecto estrella de legislatura. Los de Puigdemont abordan las conversaciones que se retomarán en septiembre, con el inicio del nuevo curso político, con la máxima de que no solo es necesario estudiar el impacto para las pymes de recortar de 40 a 37,5 horas la jornada de trabajo, sino también otros muchos costes para acompañarlas mejor, atendiendo a la singularidad catalana.

