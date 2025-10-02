Los costes laborales de los pequeños negocios se han disparado un 25% en seis años

La microempresa, el pequeño negocio que es el que más impera en el tejido económico español, es el que más está sufriendo al asumir cada vez más costes que terminan por fagocitar en ocasiones su vida. Así lo refleja, casi milimétricamente, el último barómetro de ... Cepyme en el que se indica que estas empresas acumulan un incremento de costes del 24,5% en seis años, por encima de la media del 23,4% del conjunto de las compañías.

Cepyme recuerda que los costes laborales tienen un peso decisivo en la presión económica que soportan las pequeñas y medianas empresas. De hecho, su incremento interanual se mantiene por encima del 3% desde hace ya 17 trimestres. Por comparar esta evolución, en los diez años previos a la pandemia, los costes laborales crecieron a un ritmo medio del 0,3%.

Los costes laborales son una mezcla de la subida de los salarios, que puede haber sido pactada en convenio propio o renovada en cada compañía. Pero sobre todo se explican por el alza que han experimentado las cotizaciones desde la puesta en marcha de la última reforma de las pensiones, impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con un incremento de los tipos máximos, así como de la cuota de solidaridad (MEI).

Esta deriva ha provocado, además, que sean más las pequeñas empresas que las grandes las que hayan cerrado sus puertas en los últimos meses. Así, las microempresas están teniendo una peor evolución y están siendo las más perjudicadas por el incremento de costes, lo que se traduce en una menor capacidad de creación de empleo y en mayor riesgo de desaparición de la empresa. De hecho, desde 2019 han desaparecido un 2% de las microempresas, en torno a 22.700 en términos absolutos.

Alza potente del SMI

En este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reactivado la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026. Y lo hará no solo con contundencia, apoyándose en el alza de la inflación, el PIB revisado y el de los márgenes empresariales, sino sobre todo con una novedad: obligará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pronunciarse sobre si la subida del SMI va a tributar en el IRPF o no, porque Díaz ha instado a publicar dos cuantías, a aplicar una u otra en función de lo que decida Hacienda.

Se trata de la novedad que Trabajo ha incluido en las condiciones para que la comisión de expertos elabore sus cálculos para determinar cuánto debe subir el SMI a partir del 1 de enero. Díaz trata de anticiparse así al choque que tuvo con Montero a cuenta de la tributación del sueldo mínimo, que con el IRPF, se quedaba raquítico.