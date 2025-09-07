La casa prefabricada de Amazon de dos plantas que cuesta menos de 40.000 euros

La vivienda es el principal problema para los ciudadanos en España. Así lo dicen las encuentas del CIS, que lo sitúan como la gran preocupación de la sociedad, tras alcanzar su nivel más alto desde 2008. Y no es para menos. El precio de la vivienda libre sigue en ascenso y no deja de tocar techo. De hecho los últimos datos ya dicen que en el segundo trimestre de 2025, de abril a junio, ha sufrio la mayor subida interanual en 18 años.

En total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes, esta se ha disparado en un 12,7%, el mayor incremento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión, con el que acumula 45 trimestres consecutivos, más de once años, de alzas interanuales.

En España, el metro cuadrado roza los 2.500 euros de media, según los datos del último informe elaborado por el portal Idealista. Por eso, las alternativas a una vivienda tradicional están ganando peso como los contenedores, las casas flotantes, las caravanas o las casas prefabricadas, ya que todas estas opciones son muchísimo más baratas que las casas convencionales.

Ya no se trata únicamente de una alternativa temporal o de emergencia, hablamos de hogares completamente funcionales, sostenibles y habitables durante todo el año, diseñados para quienes desean ampliar su espacio sin recurrir a costosas y eternas obras de albañilería.

En los últimos años, Amazon también ha decidido apostar en el sector de la vivienda con su línea de casas prefabricadas, una propuesta innovadora que promete hacer más accesible y rápido el proceso de adquirir un hogar. Con la facilidad de comprar una vivienda a través de un clic y recibirla en la puerta de casa, estas estructuras modulares están ganando popularidad entre quienes buscan opciones asequibles y sostenibles.

Tecnología, diseño y funcionalidad a un precio imbatible: menos de 40.000 en una casa familiar

En ese sentido, la marca 'S.E.Q quick.simple.easy', ha llevado este concepto un paso más allá, ofreciendo un modelo de casa prefabricada por menos de 40.000 euros que está generando un gran interés entre los usuarios. Con dos plantas bien distribuidas en las que se incluyen dos dormitorios, una zona de cocina totalmente equipada, un baño con separación de zona seca y húmeda; y una acogedora sala de estar, este modelo destaca no solo por su precio, sino por su diseño eficiente y su sorprendente nivel de equipamiento.

La estructura, de tipo expandible, parte de una base de doce metros, ofreciendo suficiente espacio para una familia. Esta característica la convierte en una opción ideal tanto para viviendas permanentes como para estancias vacacionales o espacios independientes para familiares. La estructura principal está hecha de un fuerte marco de acero compuesto por robustos tubos de acero cuadrados. Iluminación natural óptima en todo el interior. Y cuenta con un excelente aislamiento térmico y acústico, según se indica en la descripción.

Ventajas de una casa prefabricada Precio asequible. Son más económicas.

Tiempo de construcción reducido. Estas viviendas pueden ensamblarse en poco tiempo.

Sostenibilidad. Muchos modelos están diseñados con materiales ecológicos y con buena eficiencia energética.

Facilidad de compra. Amazon permite adquirir estos productos con la misma facilidad con la que se compra cualquier otro artículo en la plataforma, con opciones de envío y financiamiento.

Versatilidad. Existen modelos adecuados para distintos usos, desde oficinas y casas de campo hasta viviendas principales o alojamientos turísticos.

El modelo incluye dos dormitorios bien definidos, una sala de estar amplia, una cocina completamente equipada y abundante luz natural. Además en la descripción de la marca sostienen que el cuarto de baño está totalmente equipado, con armarios, calentador de agua, inodoro, lavabo, espejo, zona de ducha privada; mientras que la cocina cuenta con con armarios, grifería con tuberías de agua caliente y fría, fregadero.

Una solución habitacional adaptada a cada cliente en función de las necesidades que tenga

Uno de los elementos diferenciales de esta vivienda es su capacidad de personalización. El fabricante permite ajustar el diseño y la distribución según las necesidades del cliente, que tiene en uno de los grandes atractivos de esta casa su estructura robusta y preparada para resistir condiciones climáticas bastante adversas. «Resistente a tifones y terremotos», indican.

La base de la casa puede elegirse entre un piso con chasis de acero o una plataforma de hormigón, dependiendo del terreno donde se instale. Esta decisión también influye en el tiempo de montaje, que suele ser de pocas semanas desde la recepción del producto, con un proceso limpio, sin residuos ni obras prolongadas.

Con el auge del teletrabajo, los cambios en los estilos de vida y la necesidad de adaptarse a entornos más flexibles y sostenibles, las casas prefabricadas están cambiando la manera en que entendemos el hogar y este modelo no solo cumple con los estándares de seguridad y confort, sino que además ofrece varias opciones de personalización, adaptándose a una gran variedad de usos y ubicaciones.